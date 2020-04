Gerli: Delincuentes sin cuarentena, ola de robos

Con la cuarentena obligatoria, Gerli volvió a ser un barrio sin sobresaltos, pero desde el 20 de abril, no paran de denunciar robos y otros delitos los vecinos por las redes sociales, entre indignados y preocupados.

Volvieron los autos y motos acelerados «tirando cortes», la circulación de motos con dos o más pasajeros, las juntadas y por las noches algunos deambulando.

Al ser un barrio en Gerli todos saben lo qué pasa y dónde pasa, los puntos de venta de drogas volvieron a tener actividad y lo único que no se ve es la presencia policial, los pocos controles policiales en Gerli ya no se realizan y hay muchas viviendas, locales y galpones violentados por delincuentes.

Las patrullas de la Policía Local no recorren, las del Comando de Patrullas no se ven y los efectivos de la comisaría 6ta de Gerli deben estar con una estricta cuarentena porque a los robos, se suma el incumplimiento de muchos de la cuarentena lo que constituye un delito flagrante, incluso algunos talleres que no están entre los excluidos de la cuarentena llevan más de una semana trabajando a puertas cerradas con personas en espacios reducidos.

El robo de vehículos ha vuelto a ser un problema habitual en las calles libres de policías, las alarmas vecinales son el gran fracaso o la gran mentira depende desde dónde se vea y todas las funciones que tienen los Cuidadores Ciudadanos enumeradas por su jefe Marcelo Rey, son una estafa al vecino y un elemento de castigo solo para «algunos vecinos».

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw