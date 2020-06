Fuerte denuncia contra el intendente Jorge Ferraresi

Un grupo de trabajadores irregulares, en negro o encubierto, que cumplen funciones para el municipio mediante una situación contractual irregular y que reviste gravedad institucional, se encuentran pasando en plena Pandemia por una extrema necesidad económica, producto de una serie de descuentos que no tienen forma alguna de chequear si corresponden justamente por no estar registrados.

Mucho se ha escrito sobre los trabajadores en negro que suelen tener los municipios y si bien a nadie lo obligan a prestar trabajo en condiciones irregulares, la necesidad, condiciona esa libertad de quien siendo honesto prefiere un mal trabajo para alimentarse o sostener una familia, es por esto, que los abusos del poder no encuentran justificativos en políticos que se dicen al servicio de los que menos tienen y que suelen gastar cifras millonarias en asistencia cuando ocurren situaciones graves que se podían haber evitado con una correcta administración de los recursos.

Parece que algunas cosas no mejoran y no existe el ánimo de que mejoren, ya me he referido en varias oportunidades al carácter terco del intendente Ferraresi y el daño que su caprichosa forma de gobernar termina perjudicando a los vecinos, basta que denuncien a un funcionario, para que sin investigar lo sostenga o como en seguridad sean premiados con ascensos.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos es sin dudas otra de las polémicas secretarías que con los años suma y suma denuncias, hoy a cargo de Gastón Darío Seillán, tiene como segundo a Jorge Luis Boffetti, quien como subsecretario es quien se encarga de los trabajadores que suman al municipio pero sin formar parte de la planta permanente y bajo distintas modalidades que son ilegales, esto el intendente lo sabe, sus secretarios lo saben, pero todos se hacen los distraídos.

No es la primera vez que desde los empleados municipales se señala a Jorge Luis Boffetti como el responsable de que los empleados, especialmente los del corralón municipal trabajen en malas condiciones de seguridad e higiene, pero ni los cortes, las protestas y las denuncias afectaron a Boffetti, lo que demuestra que este responde a intereses de sus superiores que es evidente tienen otras prioridades que no son los trabajadores y su bienestar.

A continuación un nuevo reclamo de trabajadores irregulares al intendente:

Al Señor Ferraresi de Trabajadores Municipales.



Cuandoo empezó la cuarentena nos obligaron a igual a trabajar. *Sin guantes, ni barbijos, ni alcohol. Después nos comunicaron que como nuestra tarea en obras públicas no era esencial nos quedemos en nuestra casa. El primer mes no depositaron $16.000, el segundo mes nos descontaron y nos pagaron $13.000, este mes volvieron a descontarnos y nos depositaron solo $10.000. Somos trabajadores en NEGRO y cuándo nos depositan en nuestra cuenta bancaria figura como una beca de estudios no como un trabajo.



No tenemos Recibo de sueldo y no dan Explicaciones xq Los descuentos.

El trabajo en negro es uno de los flagelos mayores de nuestra sociedad. Un trabajador en negro es un trabajador ilegal. Carece de la protección de la Seguridad Social, además no tiene ni Obra Social, ni seguro de riesgos del trabajo.

La Ley 24.013 que se refieren a éste tema:



ARTICULO 8 – El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.

En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976).

Algunos de los trabajadores se comunicaron con Marcelo Frecha con la esperanza de que los ayude a visibilizar el reclamo y este se comprometió a trasladar la situación al secretario general del STMA Hernán Doval, a la fecha ni el Foro Vecinal Avellaneda Segura se ocupo del tema ni Hernán Doval que por estos días reclama participar de los aportes de la provincia al municipio tocó la situación desesperada de los trabajadores precarizados. Es evidente que sus verdaderos intereses no son los que pregonan.

Además de publicar el artículo vamos a solicitarle al Ministerio de Trabajo informes sobre los trabajadores municipales en negro.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw