Ferraresi, mentiras, censura y la vuelta de los militontos

Jorge Ferraresi volvió a ser un rehén de su inestable carácter, las cosas no salen como lo esperaba y su entorno más cercano, el que él mismo construyó para ser el rey ciego entre tuertos le juega en contra.

Algunos de los vicios le han quitado los reflejos y ya no es el «jugador» político que alguna vez creyó ser, Jorge Ferraresi sabe y no le importa que está perdiendo intención de voto, hoy más que nunca sus obras públicas no alcanzan, los aplaudidores rentados no son una opción y los vecinos ven que la gestión en sí es una cáscara.

Fue el propio Ferraresi el que se jactó al formar su gabinete último que entre un profesional prefería de funcionario a un militante, el problema es que sus militantes no tienen experiencia en gestión o no están capacitados para los cargos, con lo cual, solo le queda al intendente la mentira y una torpe censura que demuestra su debilidad y la de sus laderos.

Desde hace una semana, el municipio de Avellaneda, es el único que informa sobre COVID-19 tarde, casi 24 horas de demora y con los contagios en alza día a día.

El mismo tiempo llevan militantes de sus agrupaciones agrediendo a los vecinos que comentan asustados o a los que piden que hagan controles en barrios complicados donde no se ha respetado la cuarentena, vale aclarar, que el municipio hace unos 20 días no controla, los Cuidadores Ciudadanos desaparecieron y hay muy poco patrullaje policial, obvio crecieron los delitos, los contagios y el enojo de la gente.

En el perfil del intendente en Facebook, a cada comentario pidiendo controles o seguridad, le salen los «militontos» sin ningún argumento a intimidar o acosar, algo similar a lo que hacen los trolls macristas y de lo que tanto se quejan.

Sin problemas en responderle a cada uno de estos personajes he dado como siempre mi opinión objetiva, en atención a los reclamos de vecinos que he chequeado y a mi parecer como profesional sobre algo que es lógico, es ineficiente poner todo en Villa Azul, descuidar el resto de Avellaneda y tener que ir caso por caso, es caro y se extiende en el tiempo, siempre es mejor la prevención, pero parece que eso en política no sirve, es mejor los gastos millonarios donde una manotazo no se nota.

Así que estimado Jorge Ferraresi, como se lo he escrito muchas veces, su peor enemigo es usted, su inseguridad disfrazada de soberbia lo hacen tomar malas decisiones, sus ambiciones, lo llevan a formar y rodearse de un equipo de trabajo mediocre, reaccionario pero sin vuelo propio y de largo alcance, son unos coloridos charlatanes, pero sin capacidad. Su equipo de comunicación es de lo peor que he visto en un político, son eficientes para la hinchada propia, esos que se visten de pueblo pero veranean en Europa o el Caribe, si su capacidad de respuesta a mis planteos válidos como vecinos, contribuyente y periodista es bloquearme para comentar, usted es además de patético ridículo, como verá no necesito de su página, puedo y tengo mucho para escribir, cada cosa que me niegan me lleva a investigar y hay mucho por explicar a los vecinos y algún día a la justicia, usted y yo sabemos que los «espiados» por la AFI macrista deberían de rendir cuentas por muchas cuestiones dudosas que lo terminan involucrando por acción o por omisión.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw