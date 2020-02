Fernando Landaburu y Silvia Raquel Diana el dúo pardepe

Con el único mérito de no aflojar en la rosca política y haciendo más humo que un incendio, los dos concejales de Juntos por el Cambio de Avellaneda no paran de hacer publicaciones ridículas.

Ahora, como no podía ser de otra manera, salieron del espacio político local para «inventar» una reunión con el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Juan Nosiglia, según el comunicado sobre temas que son comunes entre Avellaneda y CABA, como ser seguridad, accesibilidad con transportes públicos y la importancia de coordinar las implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de un lado y del otro del Riachuelo.

Una reunión muy productiva y que esperamos sea el comienzo de un trabajo en conjunto.

También conversamos sobre cómo fortalecer el radicalismo.

A esta altura uno duda de que está gente este en su eje, o son unos hipócritas de competición o bien no saben dónde están parados y cualquier publicación de dos líneas creen es suficiente, subestimando la memoria y la inteligencia de los ciudadanos.

En ambos casos puedo dar fe de que me inclino a pensar que reúnen las dos condiciones, son hipócritas e ignorantes en muchos de los temas políticos en los que tocan de oído.

1° La seguridad no es solo algo común entre CABA y Avellaneda, es un problema a nivel nacional con provincias donde el descontrol es escandaloso pero muchas noticias no llegan a nuestro conocimiento. En este punto es muy interesante saber por qué los dos concejales no piden informes al Gobierno de la Ciudad por la falta de controles en las villas peligrosas como por ejemplo Zavaleta donde terminan el 80% de los autos robados en Avellaneda o de donde provienen los menores que roban en barrios de Avellaneda como Piñeiro, Gerli y Avellaneda Centro, digo, si los delincuentes viven en CABA, entran y salen tranquilos, Landaburu y Diana deberían hacer marchas a la comisaría de la Policía de la Ciudad más que a las de Avellaneda y dejar de ser ridículo con las propuestas que no se pueden cumplir, digo yo ¿en qué universo esta gente vio que se apliquen sus reclamos?, se gastaron millones en un anillo digital que es una estafa si consideramos su efectividad.

Tampoco es un dato menor de quién se trata cuando escuchamos el apellido Nosiglia, Juan Francisco es hijo del Coti Nosiglia, a quien llamaban «el monje negro» y que tuvo más denuncias y acusaciones que méritos, fue ministro de Alfonsín durante el sangriento intento de copamiento del Regimiento de La Tablada y muchos lo señalaron como parte de los hechos previos e ideólogo de conspiraciones varias. La propia Elisa Carrió lo vinculó a las mafias judiciales y en el fútbol.

2° Otro piri pipí más el párrafo referente a política públicas para mejorar la accesibilidad con transportes públicos y mejorar la calidad de vida, digo las políticas que proponen cuáles son?? cuando alguien habla en general o de una forma genérica es señal de que está vendiendo humo, es como decir, quiero la Paz para el mundo, poco serio y más verso que acciones.

3° Una reunión muy productiva??, la expresión de deseos es algo constructivo y que pueden disfrutar el resto de los ciudadanos?? no será mucho? como diría Moria ¿quién sos??

4° Y esta es la frutilla de la torta, este dúo de políticos no van a defraudar en eso de dar material para mostrar lo malo de la política, hablaron con el legislador de cómo fortalecer el RADICALISMO, digo alguien le avisó a los concejales que Juan Francisco Nosiglia es legislador por el partido UCR/Evolución, una coalición conformada por el Partido Socialista y la UCR porteña.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw