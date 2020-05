Falleció Ramona Medina, referente de la Villa 31 y La Poderosa

La mujer estuvo 12 días sin agua, se contagió de Coronavirus y fue intubada el pasado jueves.

Ramona Medina era una vecina de la Villa 31 de la CIudad de Buenos Aires y referente del área de salud de la Casa de las Mujeres y las Disidencias de la Asamblea de La Poderosa.

Este domingo, el medio La Garganta Poderosa informó que Ramona falleció por Coronavirus en el Hospital Muñiz. Desde el pasado jueves 14 de mayo estaba intubada.

La mujer tomó relevancia tras denunciar que estuvo 12 días sin agua corriente en su domicilio donde convivía con cinco personas más.

«Acá estoy, tratando de encontrar una respuesta todo lo que dice Santilli sobre que tenemos agua, que tenemos todo solucionado. Ocho días llevamos sin agua y nos piden que nos higienicemos, que no salgamos a la calle. ¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si tengo que salir a comprar agua? Ya no sé de qué forma pedirle a la Secretaría Integración Social y Urbana solución para esta situación, no se puede vivir más en estas condiciones», había expresado Ramona en redes sociales.

Y agregó: “No tengo plata para comprar bidones, tengo que reciclar agua para todo; desde el Gobierno se la pasan diciendo que este virus se combate higienizándose, ¿pero cómo podemos hacer para higienizarnos si no tenemos ni una gota de agua?».

Según los últimos datos del Gobierno porteño, hay 972 casos confirmados y 9 fallecido en villas de la Ciudad de Buenos Aires.