Facebook cueva de delincuentes y van …

Más muestras de los riesgos que se esconden detrás de las redes sociales, especialmente de Facebook, donde la falta de una regulación de sus actividades, le dan una impunidad total para que sean los propios empleados de una empresa que solo tiene interés en recaudar decida a quién sanciona y a quienes no.

Ya hemos advertido desde El Sindical sobre la presencia de perfiles truchos «cuidados» por Facebook donde actúan con impunidad y por sobre el resto de los usuarios, así la red social es una virtual cueva de delincuentes de todo calibre.

A continuación una publicación al respecto que avala nuestras denuncias:

A estar atentos !!!

Les paso a comentar como hacen la estafa y posterior robo. Publican cosas en venta en la aplicacion de FB Marketplace, los citan en la calle Comandante Lucena Nro 3719, que es una casa que si bien no se ve abandonada, no reside nadie en ese lugar. Cuando las personas llegan en auto y estacionan en la vereda, aparecen 2 motos con 4 tipos armados. Te roban todo, documentos, celulares, el dinero y si pueden hasta el auto. Esta modalidad ya ha sido denunciada en mas de una veintena de veces por los vecinos y las victimas, todas las denuncias estan radicadas en la comisaria 4ta de Avellaneda. No logramos como detener estos robos. Les pido por favor si pueden hacer este anuncio. Si necesitan les envio una captura de pantalla del mapa de la zona de las que le hablo y es mas, si quieren una foto del lugar tambien puedo enviarselas.

Enviado por WhatsApp

Fuente: Foro Vecinal Avellaneda Segura