Escasa marcha de vecinos por seguridad en Avellaneda

Una vez más la convocatoria sin banderas de vecinos por la seguridad ha dejado con una enorme sonrisa a Mónica Ghirelli, responsable de la seguridad en Avellaneda junto a Marcelo Rey.

Las denuncias por las redes sociales distan mucho de lo que luego se ve en la calle y esa ausencia y falta de compromiso vecinal le auguran una larga vida a los dos funcionarios que desde hace años hacen «la plancha» mientras los delitos crecen.

Es uno de los misterios sin respuesta saber los motivos por los cuales el intendente Jorge Ferraresi sostiene en sus cargos a semejantes inoperantes, que no tienen ni empatía con los vecinos.

Hoy en una convocatoria que circuló por las redes sociales, apenas llegaron a ser 35 vecinos, algo que con una sonrisa grande y tranquila pudieron seguir desde el Centro de Monitoreo los funcionarios responsables de la seguridad o inseguridad.

Mientras los vecinos no entiendan que no sirve de nada la queja online, que son unos enormes ridículos agitar acciones de las que no participan, nada va a cambiar, hoy desde el municipio se divierten con sus posteos y las imágenes de los que fueron a protestar, la conclusión es que a muy pocos les interesa la seguridad y solo putean cuando les toca a ellos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw