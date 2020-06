En Salta se deforestaron 3.000 hectáreas en tres meses

Salta, Julio de 2013. Fotos Aereas del desmonte en la Finca San Francisco, Provincia de Salta. (c) Greenpeace

Quiénes son los que destruyeron bosques en cuarentena



Imágenes:

http://fotos.greenpeace.org.ar/Prensa/indexdesktop.php?layout=4col&dir=20200623+Deforestacion+en+Cuarentena

Audio:https://drive.google.com/file/d/1aYwVBPVQ3XJQQR95Wfsgp55-KpqHj3Cd/view?usp=sharing

Salta, 23 de junio de 2020. Greenpeace advirtió que en los últimos tres meses, desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, se deforestaron 3 mil hectáreas de bosques nativos en la provincia de Salta. Ignacio García del Río, presidente de la Sociedad Rural Salteña, Fernando Fortuny, también del directorio de la misma institución y Bruno Mauricio Varela Marín, empresario ganadero uruguayo, entre otros, arrasaron bosques en este período. La organización responsabilizó al gobernador por la falta de controles y sanciones: «Sáenz mira para otro lado mientras siguen los desmontes. Resulta evidente la complicidad del gobierno salteño, ya que no realizan controles, no sancionan, ni denuncian a los productores agropecuarios que arrasan bosques nativos a pesar de la cuarentena», señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. El monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza Greenpeace, mediante la comparación de imágenes satelitales reveló que entre el 15 de marzo y el 15 de junio en Salta se deforestaron 2.902 hectáreas. Algunos de los empresarios que deforestaron durante la cuarentena son García del Río, presidente de la Sociedad Rural Salteña, (desmontó 135 hectáreas en finca San Francisco); Fernando Fortuny, presidente de Las Lajitas S.A. e integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña (617 hectáreas en Las 86 Leguas); y Bruno Mauricio Varela Marín, empresario ganadero uruguayo (desmontó 351 hectáreas en la finca La Peregrina). A fines de 2018 Varela Marín ya había sido multado por el desmonte ilegal de 540 hectáreas, luego de una denuncia de Greenpeace. (1) Según datos oficiales, Salta es una de las provincias con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja). «Más desmontes significan más inundaciones y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más», afirmó Giardini. Greenpeace está impulsando una petición para que los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Chaco, Jorge Capitanich y Formosa, Gildo Insfrán, declaren la emergencia forestal y prohíban los desmontes (2)

Notas: 1) https://www.greenpeace.org/argentina/issues/bosques/718/multan-a-dos-empresarios-mas-por-desmonte-ilegal/

2) https://pages.greenpeace.org.ar/deforestacioncero

Contactos de Prensa:

Aurora Lugo. Tel: (54.9.11) 3226.2600

Florencia Rodriguez. Tel: (54.9.11) 3761.2969

Marina Bello. Tel: (54.9.11) 5502.8636