El SUTNA envió Carta Documento a FATE

En representación de la Comisión Directiva del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), A la empresa Fate SAICI, Tal como hemos adelantado telefónicamente, a raíz de la confirmación de un caso positivo de corona virus en el sector de ingreso a la planta, hemos instruido a los trabajadores de guardia de mantenimiento que estaban realizando tareas y que han tenido contacto directo con esa persona a no concurrir hasta tanto se les realice un hisopado y se sepa su actual estado. Hacemos saber que también hemos realizado las gestiones necesarias para concretar ese testeo a través de la obra social (al no haber solicitado uds a la ART) y evitar dilaciones innecesarias. Una vez más reclamamos la elaboración y entrega del protocolo de seguridad sanitaria que hemos venido solicitando conforme la normativa vigente y a cuya entrega se comprometieron ante la autoridad de aplicación. El caso positivo y otro caso sospechado, actualmente en estudio, constituyen clara demostración de la urgencia de avanzar en ese sentido. Finalmente, reclamamos por la falta de respuesta a nuestro pedido de desinfección integral de la planta y las instalaciones, necesaria para garantizar la vida y salud de los compañeros. No hemos recibido información alguna sobre este punto, cuya importancia es evidente.



Alejandro Crespo – Secretario General SUTNA.