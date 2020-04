El Ministerio de Educación de la Nación da continuidad al Plan FinEs 2020

A través de la resolución N° 146/2020 el Ministerio de Educación de la Nación aprobó los lineamientos del Plan FinEs destinado a jóvenes y adultos que cursan el último año de la educación secundaria como alumnos regulares y adeudan materias sin haber alcanzado el título.

La convocatoria es para todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes deberán manifestar formalmente antes del 30 de abril su interés en la implementación del Plan FinEs 2020.

Este plan tiene como objetivo ofrecer a las personas mayores de dieciocho años la posibilidad de finalización de sus estudios primarios y/o secundarios. Cada escuela que lo implemente contará con un sistema de tutorías presencial o virtual en función de la organización de cada jurisdicción.

Al respecto, el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, afirmó: «En esta nueva etapa nos enfrentamos al desafío de recuperar experiencias y saberes acumulados para, a partir de lo transitado, relanzar un nuevo Plan FinES con un profundo sentido federal e inclusivo. Es nuestro compromiso garantizar el derecho a la educación y profundizar la democracia, apostando a una ciudadanía plena de derechos».

Trotta agregó: «Teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación que atraviesa el mundo, queremos transmitir tranquilidad a las y los estudiantes y a aquellos maestros y maestras que no han podido tomar sus cargos comprometiéndonos a dar respuesta en este marco, con la colaboración constante y el compromiso compartido con cada jurisdicción que suscriba al Plan».

Los destinatarios de esta iniciativa son jóvenes y adultos que cursan el último año de la educación secundaria como alumnos regulares y adeudan materias sin haber alcanzado el título. A su vez, está dirigido a jóvenes y adultos que no iniciaron o no completaron su educación primaria y/o secundaria.

Las modificaciones del Plan FinES tienen como novedad el fortalecimiento de las dimensiones pedagógicas, técnicas y de gestión administrativa, que incluirá diversas líneas de trabajo como la revisión y ampliación curricular y definición de criterios federales; el diseño e implementación de un sistema digital para la inscripción, titulación y circulación de documentación; la ampliación de las comisiones incluyendo aulas virtuales; entre otros.

Para la articulación de este plan con el mundo del trabajo, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) -que cuenta con las capacidades y recursos necesarios- reglamentará la línea FinEs Tec y así garantizará espacios de trabajo de prácticas y asistencia a talleres. Esta línea de acción está destinada a aquellos que terminaron de cursar el último año en una escuela técnica y les quedan pendientes materias para obtener el título técnico de nivel secundario.

El Registro Nacional de Convenios y Entidades Conveniantes Plan FinEs, tendrá por objeto receptar las solicitudes de inscripción, incorporando la documentación correspondiente al Sistema de Información para la Gestión Federal e Integral del Plan FinEs, y la vinculación de los Convenios que se suscriban a cada una de ellas. Este Sistema de Información estará vinculado con el Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SiTraREd) y permitirá la digitalización de trámites y documentos, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de intercambio y almacenamiento de información y certificación de documentación.

En el anexo de la Resolución 146/2000-ME se definen cuatro líneas de acción; la primera es para quienes deban finalizar el secundario (FinEs Trayecto Secundario); en segundo lugar, se establece FinEs Trayecto Primario; en tercer lugar se continúa con FinEs Tec y también se plantea una cuarta línea para quienes adeuden materias (FinEs deudores de materias)

Cada jurisdicción establece la normativa necesaria para la implementación de estas cuatro líneas de acción siguiendo los acuerdos establecidos en el Consejo Federal de Educación referidos a la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos