El Gobierno anunció que el transporte aumentará hasta 10% a partir de mayo

Así lo confirmó el ministro Mario Meoni. «Será un esquema escalonado», expresó. Las tarifas están congeladas desde el 10 de diciembre de 2019.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, informó este jueves que las tarifas del transporte público de pasajeros aumentarán hasta un 10% a partir de mayo.

«Va a haber aumentos pero muy razonables. No van muy por encima de la inflación, no la equiparan, diría. Estamos pensando en un esquema escalonado, pero no debería superar el 10%«, dijo el ministro.

A inicios de enero, el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires habían establecido un congelamiento de las tarifas del transporte público, que no tienen ajustes desde 2019.

Entonces, Meoni anunciaba que el precio del boleto del colectivo y el tren en el área metropolitana de Buenos Aires permanecería congelado por 120 días, plazo en el cual se avanzaría en una «revisión integral de la política de subsidios».

Ahora, el Ministro manifestó que se está haciendo «una revisión del sistema de transporte en todo el país».

«Hay que empezar a ver a quién se subsidia y cómo se subsidia. Se está subsidiando a las empresas y no a los pasajeros», expresó.

«Debería haber una tarifa plana, alrededor de un dólar. Hoy es de $18, es decir que estamos muy por debajo de lo que debería ser y tenemos una gran cantidad de micros funcionando», agregó.

Sobre los subsidios, agregó: «En el sistema de trenes que es del Estado, debería tener un control porque hay gente que de verdad no lo puede pagar, pero hay otros que sí y no lo están haciendo. Pretendemos que se nominalice todo aquel que deba ser subsidiado (a través del sistema SUBE), y en función de eso poder dar el subsidio a la demanda».