El «Cholo» no se quiere quedar «cholito»

Rubén Cholo García, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) aseguró que en toda la provincia unos 35 mil contratados están reemplazando a personal de los municipios, generando que se desfinancie la Caja de Jubilaciones provincial.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), Rubén “Cholo” García, denunció que unos 35 mil monotributistas reemplazan en algunos partidos bonaerenses a los empleados comunales y aseguró que de esa manera “se desfinancia la Caja de Jubilaciones de la provincia de Buenos Aires”.

“En algunas comunas bonaerenses cumplen tareas unos 35 mil monotributistas que facturan y desfinancian la Caja de Jubilaciones provincial, mientras en todo el país hay personal municipal que percibe su salario en negro”, puntualizó.

Fiel a su estilo García, se preocupa de los contratados como empleados monotributistas, pero hizo el distraído con los empleados que municipios como Avellaneda tiene cumpliendo funciones de empleados en la Secretaría de Obras y Servicios a los que se les paga con una supuesta «beca de estudios», de eso no habla.

Pasa que a García le preocupa no la Caja de Jubilaciones provincial, sino la cuota sindical que por esos monotributistas no reciben, estas operetas berretas del Cholo García ya no producen ningún efecto y solo se publican en los medios que tienen pauta con el gremialista.