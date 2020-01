Doctor Pheabes presenta su nuevo disco «Army of the Sun»

La banda se presentará junto a Creedence Claearwater Revisited en el estadio Luna Park el martes 17 de marzo.

Dos pares de hermanos comenzaron a tocar juntos cuando aún eran adolescentes en su garaje, y terminaron compartiendo escenarios con Guns N ‘Roses y Rolling Stones. Parece un guión de película, pero eso es exactamente lo que le sucedió al cuarteto conocido como Doctor Pheabes. El grupo anterior, São Paulo (que provenía de … ¡São Paulo!), surgió en los años 80 bajo otro nombre. Después de una pausa y la maduración de sus miembros, la banda regresó en 2019 con un nuevo nombre, pero con una historia de grandes actuaciones en espectáculos de clubes, festivales y su tercer álbum, el más maduro de su carrera. Eduardo Parrillo (voz), Fernando Parrillo (guitarra), Fabio Ressio (bajo) y Paulo Ressio (batería) entraron como fanáticos, en ese escenario de rock clásico de 1980. La banda estaba formada por hermanos y compañeros de escuela. Paulo y Eduardo, quienes estudiaron juntos desde una edad temprana y crecieron asistiendo al mismo salón de clases. Los padres de ambas familias alentaron la práctica de instrumentos musicales y el gusto de los niños por bandas que van desde Eagles hasta Iron Maiden, desde Led Zeppelin hasta Van Halen y Scorpions, allanando el camino para que se unan.

En ese momento, los salas de ensayo no eran baratas, por lo que el cuarteto se reuniría en su garaje para ensayar y realizar sus espectáculos. Hicieron algunas presentaciones en la escuela cuando los miembros más viejos tenían 15 y 16 años, pero fue allí, en el barrio italiano de Mooca, donde comenzaron a rockear. Pero esos ensayos no fueron simples. Solían llamar a docenas de amigos e hicieron del ensayo un espectáculo.

Antes de convertirse en Doctor Pheabes, se llamaban Escargot, con un sonido más clásico orientado al rock que hicieron a principios de la década de 1990. El primer álbum fue grabado y estaba listo para ser lanzado, pero una crisis financiera golpeó al gobierno del entonces presidente electo Fernando Color de Melo y afectó a las discográficas, y el álbum quedó en espera. Su momento de triunfo fue presentarse en el famoso programa de televisión llamado «Domingao do Faustao», en Rede Globo. Sin embargo, en un momento clave de sus vidas, era hora de decidir entre la música y sus carreras profesionales. Y por esos momentos, las carreras ganaron.

Les tomó un tiempo, pero no pasó mucho antes de que volvieran a usar sus instrumentos y reactivaran la banda. En 2009, se convirtieron en «Doctor Pheabes», con un sonido más pesado y letras en inglés. El nombre de la banda proviene de la famosa serie «The Abominable Dr. Phibes», que les gustaba mucho en su momento.

La primera idea era hacer una grabación de las composiciones que habían traído desde los primeros días. El grupo reunió viejas canciones y les dio un nuevo aspecto y con eso, salió el primer álbum de Doctor Pheabes: «Setenta Perros».

También era hora de tomárselo más en serio, en busca de los sueños que tenían los adolescentes de los 80. Vent Seventy Dogs ‘abrió importantes puertas, lo que llevó al Doctor Pheabes a los escenarios más grandes del país.

«Las cosas comenzaron a ponerse más auspiciosas para nosotros. La idea era mostrar nuestro trabajo y era hora de correr la voz. El sueño seguía siendo el mismo: tocar en un gran escenario es lo que cualquier músico soñaba».

Con el álbum lanzado, pudieron tocar en Monsters of Rock en 2013 y se convirtieron en la banda de apertura en otros eventos importantes, además de asistir a otros festivales: fueron banda invitada de Guns N ‘Roses (2014), Black Sabbath (2016) y The Rolling Stones (2016); volviendo a Monsters of Rock en 2015, y actuando en Lollapalooza en 2015 y 2017 y Rock in Rio en 2017.

«Siempre fue un deseo, pero también una gran responsabilidad, aún más con la música de autor. Y tuvimos contacto con algunas bandas, conocimos a todos los Rolling Stones, por ejemplo», recuerda Fernando. Eduardo agrega: «Fueron momentos mágicos, nunca imaginamos que podríamos pasar por eso. Allí, en el escenario, recuperas esa euforia de cuando éramos adolescentes. Conocer a Mick Jagger es algo mágico, ver a los ídolos que hemos escuchado». para toda la vida algo único «. Grabaron y lanzaron el segundo álbum, que salió en 2017: «Welcome to My House», también álbum de diez pistas y ahora agregando un nuevo estilo, voces de acompañamiento femeninas y teclados. La canción «Carpe Diem», que abre el disco, se convirtió en una producción de video clip. 2019 marca un nuevo capítulo para Fernando, Eduardo, Paulo y Fabio y con la expectativa de vuelos aún más altos, la banda lanza su tercer álbum, «Army of the Sun», que trae un crisol de sentimientos. Por un lado, la alegría del mayor desafío y la mejor producción que han tenido con Bruno Agra y el estadounidense Kato Khandwala y, por otro lado, la muerte de este último. Kato murió en un accidente de motocicleta en 2018.

El productor trabajó con nombres de vanguardia en la escena estadounidense: trabajó como ingeniero de estudio en álbumes de Papa Roach, Breaking Benjamin, Paramore y My Chemical Romance, por ejemplo, y produjo discos como «Panic of Girls» de Blondie «Going To Hell» y «For Whom You’re Selling», de la nueva sensación Pretty Reckless, y el álbum homónimo Pop Evil. La llegada de Kato estuvo relacionada con otra banda de Eduardo, Armored Dawn, con quien el productor también trabajó junto a Agra. El norteamericano fue al ensayo del Doctor Pheabes, se juntó con ellos y le gustó lo que escuchó. De este modo, se puso detrás del bastón para orquestar el tercer álbum de la banda con sede en Sao Paulo. Kato llegó a Brasil y siguió de cerca la grabación. Más que eso, era libre de ayudar a la banda a encontrar una nueva forma. El álbum surgió con una huella moderna, sonando como la evolución estadounidense del hard rock y el metal.

«De esta amistad surgió un álbum fantástico. Hemos mejorado mucho como músicos y compositores, teniendo un chico que está en Los Ángeles haciendo rock and roll toda su vida … el aprendizaje fue gigantesco, cada músico debería superarlo «, celebra Fernando. Eduardo lamenta el fallecimiento de Kato «Era un tipo muy agradable, paciente, inteligente, pasamos meses llevándonos bien, fue una verdadera amistad, hubo momentos increíbles con él».

La mezcla y masterización se realizaron en los Estados Unidos y junto con el álbum tres videoclips y características especiales para invitados. Una de ellas es la vieja amiga Supla, que era compañera cuando tocaban en Rock in Rio.

«Army of the Sun» lleva al Doctor Pheabes a un nuevo nivel. «Better Off Alone», el primer sencillo y sin duda la composición más icónica del disco, trajo nuevos horizontes al grupo y abrió puertas para nuevos fanáticos. «Your Love Is Mine», el segundo sencillo, trae un atuendo dinámico al cuarteto y también un videoclip protagonizado por mujeres fuertes y deportistas exitosas.

A mediados de los 50, los miembros del cuarteto muestran que todavía hay energía para más trabajo, aunque mantienen los pies en el suelo. «Valdrá la pena; solo queremos dar buenos conciertos y que la gente lo disfrute.

Cualquier otra cosa es bienvenida», concluyó Eduardo. La banda planea expandir sus actividades al mercado internacional con este lanzamiento.

