Diego Thomas y la política miserable, «el mercenario»

Hay personajes locales en Avellaneda que tienen una constancia única para ser outsider de la política y no por eso de que nadie es profeta en su tierra sino por el hecho de que sus planes se basan en la mentira y el engaño.

Algunos con esas habilidades no académicas se suben al transporte público y otros con aires de grandeza buscan ser referentes sociales, para ello no dudan en detectar vecinos influenciables y usarlos para sus fines.

Como si de un «manochanta» se tratara, convocan a reuniones donde prometen ocuparse de lo que es habitual preocupa a los ciudadanos, la inseguridad o la salud.

Atrevidos como todo ambicioso, no dudan en ir golpeando puertas de políticos o de autoridades recolectando teléfonos para su agenda con la que después chapean, una especie de cuento del tío.

Sabiendo de que las redes sociales son un medio económico para hacer política y vender una imagen irreal no dudan en ser una especie de Ombudsman subiendo notas o imágenes de infracciones habituales, autos mal estacionados, calles rotas, negocios en infracción y todo el material que pueda generar debate.

Fingen participación pero son ellos los que «manejan las relaciones con las autoridades» y curiosamente nunca graban esas entrevistas para que el resto sepa de qué se trata.

Diego Thomas hace años que viene intentando obtener un cargo, ha probado con el peronismo, con el sindicalismo, con los foros de seguridad y hasta sin contarlo se ha reunido en el 2020 con funcionarios del municipio de Avellaneda para intentar una asistencia y él a cambio aplacar los reclamos de los vecinos que dice tener en sus grupos en redes sociales.

La realidad es que Thomas bien podría ser el Coyote por sus constantes fracasos y sus planes marca ACME.

Dicen que la mentira tiene patas cortas y cuando me pidió formar parte de un grupo de WhatsApp denominado Vecinos Seguridad Gerli, algo me hizo ruido, pero quería ver de qué iba ahora, ya que hacia pocos días se fue de un grupo que él aseguraba controlar y lo terminaron sacando, hace mucho que sus grupos y reuniones son lejos de su barrio, este grupo supuestamente ajeno a la política un día cambio su nombre por el de Vecinos Unidos y se empezaron a mostrar algunos referentes de esos que aparecen en las protestas con mensajes políticos.

Poco quedó de un grupo preocupado por la inseguridad y todo era criticar la gestión municipal, hasta ahí algo que no está mal porque en seguridad hay mucho por criticar, pero con videos que se publicaban en las redes que utilizan los Trolls del macrismo y con insultos y descalificaciones a los pobres, peronistas o beneficiarios de asistencia social, algunos incluso discriminatorios y sin intervención de Diego Thomas como administrador.

El día 22 de junio un anciano que se cree nazi publica un video con contenido falso y que incita al odio por ideología política por lo que les solicite que indiquen si el grupo era político para retirarme, ya que se publicaban muchas «pavadas» ajenas al supuesto fin del grupo, como era de esperar el señor mayor que se hace llamar Norberto, desde la impunidad de la vejez, en lugar de excusarse me dijo que seguramente era un PELOTUDO VAGO PLANERO??

Quedó en evidencia que luego de unas horas en las que Diego Thomas solo dijo que había que estar unidos como vecinos, avalaba los dichos aunque el volvía a decir que no era un grupo político.

Lo que el mentiroso de Diego Thomas no aclaró a nadie, es que desde hace meses, luego de ser rechazada su propuesta de «contenedor de vecinos» por el municipio, fue por Juntos por el Cambio, demostrando que no tiene ni ideología, ni ética, es un mercenario, un tipo carente de coherencia, así se sumo a la UCR de Gerli, militando por vecinos que no son los de su barrio y mintiendo cuando dice que sus intenciones son las de unir a los vecinos.

Otra de las cuestiones que estaría bueno explique es, ¿cómo alguien que escrachaba comercios o autos mal estacionados posee un Maxi Kiosco que atiende por una ventana??, Digo, salvo algún «arreglo» no podría estar habilitado ya que el lugar no reúne las condiciones para estar habilitado, tampoco un comercio habilitado puede tener mezclados los productos, eso alguien que dice ser recto y preocupado porque se cumpla con las normativas debería saberlo, pero más, debería llevarlo a la práctica.

Luis Otero, es otro gran hipócrita que como abogado sabe que el negocio está en infracción y no he encontrado constancia alguna de que se encuentre registrado en la AFIP, con lo cual, lo reto al ex candidato a qué explique si son este el tipo de colaboradores con los que pretende hacer una política diferente.

Tengo muchos años como periodista caminando la calle, muchos vecinos que confían en mis publicaciones, incluso cuando no comparten mis opiniones, pero saben que a diferencia de estos buscas, no uso el miedo o la necesidad ajena para hacer política o ganar un peso con eso, nunca entendí la invitación al grupo, acepté por la curiosidad de ver qué juego ahora armabas, pero es evidente que con los años la desesperación de llegar te hace ya no tener dignidad.

Hay un abismo entre vos y varios de esos miserables que critican a otros vecinos, que se quejan de lo que les afecta solo a ellos, pero son incapaces de mover el culo.

Celebro que hoy se hayan caído las caretas y que una vez más el tiempo me de la razón, vos siempre fuiste un oportunista y Otero es más ingenuo de lo que pensaba, ¿qué puede salir mal con esas uniones?

P.D: Diego Thomas es trabajador esencial?? o viola la Ley??







Por Marcelo Ricardo Hawrylciw