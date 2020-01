Diego Javier Pazos, el bocón ataca de nuevo

Hay personas y personajes, uno de esos personajes es sin dudas Diego Javier Pazos, CUIT: 20-30976777-3, dueño de un taller ubicado en la calle Heredia 1634 quien declara no ser empleador y no posee a la fecha impuestos activos, es decir, un evasor y un negrero.

Ya que posee en el taller por lo menos un empleado, según el mismo declaraba en noviembre del 2018.

El problema personal de este personaje conmigo, radica en un lindo puterío que algunos efectivos policiales de dudosa honestidad generaron al ir a controlar su taller, verificar que el mismo no poseía habilitación municipal, que sobre la vereda se encontraba un Audi R8 sin dominio colocado, es decir sin patentes, pero más aún sin documentación, curiosamente y contra lo que indica la Ley, solo se labró un acta, pero no se secuestro el vehículo ni se clausuró el lugar, aduciendo que se necesitaba personal municipal, algo que no es real, ya que la policía suele realizar clausuras preventivas en casos de evidente infracción a las leyes y ordenanzas.

Pero la negligencia policial no terminó allí, le dijeron a este muchacho, que yo lo había denunciado, lo cual era una verdad a medias, ya que los problemas de él con los vecinos, datan de varios años y yo solo transmití la preocupación de los que por temor no querían señalar el lugar, ya que el marido de una vecina que tuvo problemas con Pazos, resultó golpeado una noche cuando regresaba de trabajar.

Ser la voz de los vecinos, me trajo incluso discusiones con ellos, ya que les pedí que hablaran y confiaran, sino no tenía sentido las reuniones en la comisaría, la realidad les daría la razón a ellos en cuanto a lo difícil que es confiar en la policía.

En resumen este personaje me escribió por WhatsApp, pidiéndome hablar y cuando le pregunté quién era, me dijo el del taller que denunciaste, le dije que podía pasar por el taller si quería hablar y a modo de canchereada me dice ya me dieron todo de vos, yo voy a tu casa. Vino y se presentó con la peor frase «te vengo a hablar bien porque es la primera vez, fijate porque si quiero te puedo hacer una MALDAD», semejante brabuconada siguió con una lista de policías que lo bancan y visitan en el taller, especialmente de drogas y que tenga cuidado lo que hablo porque podía terminar mal.

Sos un pobre tipo que en su imaginario llegaste a decirme que los vecinos te denuncian por envidia, porque ven las Ferrari, Porsche, Audi, Hummer y eso les molesta, no supiste que decir cuándo te pregunté si alguno era tuyo, porque es curioso sino que te envidien lo que no tenés, en todo caso les molesta un auto que les impida el paso sea un Renault 12 o una Ferrari, deberías pensar que tal vez el equivocado sos vos y no el resto del mundo, deberías aprender de muchos otros talleres que no molestan a los vecinos, si tenés esa clase de clientes deberías buscar un lugar más amplio, además aunque te enojes a nadie le cierra que no puedas reparar bien un auto básico, seas el mecánico de los de alta gama que buscan por tu taller, que ni siquiera está bien equipado.

Como cualquier persona de bien y que no tiene nada que esconder, denuncié los hechos tanto en la justicia como en Asuntos Internos, en la justicia como es habitual las amenazas no prosperan y se archivan para ver qué pasa, así la UFI 3 no investigó ni trabajó como corresponde, la investigación de Asuntos Internos siguió y cuando creía que todo había pasado y que solo quedaban las comentarios de este personaje sobre mi persona a modo de chusmerío me vuelven a citar por el expediente de Asuntos Internos, sobre una denuncia vinculada a un llamado «anónimo» donde decían que estaba asaltando la peluquería de la que soy cliente hace 7 años aproximadamente, como nunca pasa ante un robo real, la policía llegó en minutos, dos patrulleros a los que se sumaron más policías y la brigada, mientras desde el taller, único negocio en la cuadra y a metros del local, gritaban y festejaban, un chiste tonto porque no todos los policías están capacitados para evaluar situaciones y muchos creen que las cosas se solucionan a los tiros, el hecho motivo dos nuevas denuncias penales y administrativas.

Dicen en el medio, que a pesar de que el local no reúne las condiciones para habilitarlo, a pesar de que sigue molestando a los vecinos con los autos sobre la vereda, la ochava o en doble fila que consiguió una habilitación provisoria, que de ninguna manera avala lo que él sigue haciendo, ha tenido discusiones por gritarle groserías a menores de edad del barrio y su vida gira en torno a las malas compañías, la noche y los excesos.

Cuando luego ocurren hechos de violencia, todos opinan y se asombran, pero en el caso de este personaje Diego Javier Pazos, las autoridades parecen darle impunidad y el aval de que se puede llevar a cualquier por delante.

Hoy además de insultarme desde arriba de un auto, se fue amenazándome con que él y los policías me iban a dar una paliza, sinceramente personajes como vos deberían sentir vergüenza porque si no existiera la corrupción no andarías por la vida violando leyes, evite antes dedicarte unas líneas porque creí que haciendo las cosas bien, por lo menos te podías encausar, pero por si crees que te tengo miedo a vos o a los corruptos policías o al chofer de un empresario importante porque es amigo tuyo, la verdad que no. Pero son más responsables los funcionarios que no cumplen con su trabajo que vos, que de última sos un oportunista.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw