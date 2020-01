Denuncian que su perro fue robado y asesinado por drogadictos

Desde su perfil en Facebook una mujer denuncia que su perro fue robada y asesinado por drogadictos, lo que generó el repudio generalizado de los lectores, el relato de Ema Mili:

Tarde o temprano nos ibamos a enterar que fue que pasó con nuestro amado perro y doy gracias a la gente que nos pudo dar información y fueron valientes y hablaron . A nuestro perro lo robaron y se lo llevaron a la fuerza atado a un carro arrastrándolo con el fin de venderlo por droga o hacer un intercambio por droga , esto no es joda .cuando se dieron cuenta que ya no podían tenerlo más por esta noticia se estaba divulgando por todos lados lo terminaron de matar y esto pasa a dos cuadras de mi casa en el barrio San Pedro, ya tenemos nombres y sabemos quienes son los que le hicieron esto a Toro y no nos van a callar , esto se tiene que hacer viral , tiene que ver una justicia por toro y por que no le pase a ningún otro perro . Hoy fue toro y mañana no sabemos que pueden hacer por dos o tres gramos de droga ! Ayuden a compartir. Gracias a todos por estar con nosotros y hacer viral esta noticia .