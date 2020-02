Denuncia contra sanatorio de la UOM Avellaneda

Agostina Melany:

El motivo de la denuncia es manifestar la mala atención por parte de la clínica UOM de Avellaneda y del PAMI como regulador. Es desesperante ver como familiar enfermo se encuentra en total desamparo por parte del servicio de salud; como familia presente, hemos detectado varias ineficiencias desde que el medico no asiste al paciente y ordena el suministro de medicación sin verlo, pedir por favor que se acerque un medico a ver al paciente, buscar a los médicos y el destrato a la familia como también cuestiones de infraestructura que con 35 grados no funciona la ventilación, es inhumano. Esta situación no es desde ahora sino desde el año pasado que tuvimos que comprar sueros, medicación. Por otra parte, al Pami, la respuesta es ellos “no pueden hacer nada” porque el único auditor medico se encuentra de vacaciones. Esta es una situación de total vulnerabilidad.

Mi último recurso es realizar esta denuncia en los medios de comunicación debido a que no tengo respuestas por parte del Pami ni de la dirección médica de la clínica UOM de Avellaneda.

Somos de Lanus! Hoy fuimos al pami de Escalada y estan todos de vacaciones.

Por favor, necesitamos difusion