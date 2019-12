Daniel García y las «payasadas» comunicadas por la Defensoría del Pueblo

Como era de esperar, no tardó el Defensor del Pueblo Daniel García en seguir la línea de comunicación de su antecesora en el cargo la abogada Garibaldi, en eso de promocionar intervenciones que nunca terminan en nada.

Ya en su momento con un gran autobombo, Daniel García anunciaba que su proyecto de Ordenanza respecto a la atención de los jubilados en los bancos dentro del partido de Avellaneda iba a mejorar la atención y que desde la Defensoría del Pueblo se iba a controlar que se cumpla con la Ordenanza, la realidad es que nada cambio y los jubilados siguen siendo mal atendidos y los bancos ni se preocupan sabiendo que estos anuncios y publicaciones solo son «payasadas» del circo de la política.

Entre tantos problemas que aquejan a los vecinos de Avellaneda, la Defensoría del Pueblo tiene una existencia que podríamos definir como abstracta, ya que al tener un titular sin vocación por la defensa de los derechos y sí por la política, casi ningún reclamo es seguido como debería por la Defensoría con lo cual todo queda en declaraciones efímeras que no cambian nada.

Ya desde la época de Vinagre, el primer gran mentiroso que aseguraba que los vecinos de Avellaneda no iban a tener más cortes de energía por su gestión ante EDESUR y el ENRE, han pasado varios años y las cosas han cambiado muy poco, luego Garibaldi repitió las mentiras de Vinagre con vecinos de Wilde que a la fecha siguen protestando por los cortes de energía, en la misma línea de utilizar el reclamo de vecinos para sumar puntos se prendió la concejal Susana Mabel Marco Romero a quien oportunamente desmentimos, ahora Daniel García avala un comunicado de la Defensoría sobre su intervención en tomar nota de los reclamos de los jubilados por el cobro del bono en el Banco Piano.

Con una foto de la señora Susana Scarpatti, nueva secretaria de Daniel García en la Defensoría del Pueblo, aseguran que la mujer se hizo presente para entrevistarse con el gerente de la sucursal. Por lo que se ve en la foto, Scarpatti no pasó de la vereda y ni siquiera han podido averiguar desde la Defensoría el nombre del gerente para informar con seriedad, la excusa de la ausencia de Daniel García es que se encontraba reunido con vecinos que no tienen luz.

Es evidente que a muchos políticos locales, les faltan luces y no se les car una idea nueva, insisten con eso de aparecer como paracaidistas a prometer soluciones que no están dentro de sus facultades y que tampoco luego se ocupan de seguir, por si muchos no lo saben, la mayoría de los reclamos la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, los deriva a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se desentiende del tema y comienzan los largos tiempos de la burocracia.

Ya la existencia de una Defensoría del Pueblo en época de crisis económica hace ruido por la acotada función que cumple y por los nulos resultados, ¿alguien vio un caso de éxito de la Defensoría del Pueblo de Avellaneda?, bueno si es cuestionable su existencia, más cuestionable es que aumenten sus gastos para sumar personal NO CAPACITADO para el cargo empezando por García, Galetovich y Rodolfo Álvarez, transformando así a una institución importante en una bolsa de trabajo política.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw