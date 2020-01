Daniel García un defensor con pocas luces

Y como dicen los hombres pasan, pero las mañas y los cuentos siguen siendo los mismos, en su momento Sebastián Vinagre ex Defensor del Pueblo de Avellaneda, aseguraba que por gestiones personales no volverían a producirse cortes de energía en Avellaneda.

Por ese tiempo, los cortes habían generado violentos reclamos en casi todo el partido, la promesa duró muy poco y su sucesora la abogada María Laura Garibaldi, repetía los mismos «cuentos» que los problemas de los cortes de luz se iban a terminar una vez que se terminaran los trabajos pendientes por EDESUR, especialmente los reiterados cortes que sufrían un grupo determinado de vecinos en Wilde, cerca de las calles Av. Mitre y Cadorna, nada de esto fue verdad.

Daniel García, esposo de Garibaldi, la reemplazó en el cargo a pesar de no contar con formación profesional para un cargo que bien ejercido es relevante y en lugar de mejorar lo hecho por la Defensoría en estos años, sigue con la misma formula de informar, sin informar.

Un comunicado de prensa de la Defensoría refiere lo siguiente:

Ante los constantes cortes de luz, la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, brinda información a los ciudadanos de Avellaneda que sean electrodependientes para que tengan conocimiento de lo que deben hacer para recibir los beneficios que les corresponde y lo necesario para no interrumpir el suministro eléctrico aunque exista un corte de luz.

“Sabemos que muchos vecinos no reciben estos beneficios que les corresponden por derecho, por tal razón y otros inconvenientes, el Defensor del Pueblo Daniel García se presentó ante el Ente para hablar sobre los reclamos que recibimos constantemente en la Defensoría”, señalaron desde esa dependencia.

Asimismo invitan a todos aquellos que no reciban los beneficios que les corresponden, como otros reclamos como subas desmedidas en las facturas, electrodomésticos quemados por golpes de tensión, etc, que se acerquen a la oficina sita en Levalle 355 PB de lunes a viernes de 8 a 14 hs con los papeles que tengan para realizar el reclamo, adjuntando reclamo previo realizado en Edesur, para sumarlo al expediente.

También los interesados pueden comunicarse telefónicamente al 4222-8226 o vía mail defensoravellaneda@gmail.com

Semejante comunicado revela que García está muy mal asesorada en su función como defensor y en la comunicación de la Defensoría, subestima la inteligencia del vecino y en la idea de que todo lo que se hace en política es IMPUNE, no duda en avalar publicaciones como este comunicado que lo dejan en ridículo, porque no es función de un defensor ir a un ente contralor a charlar como si se tratara de una visita a un amigo, si tiene reclamos constantes las acciones correctas son otras muy distintas, no se trata de que haga sociales o nuevos amigos, se trata de que García represente como se debe a los vecinos.

Tal vez, quizás algún día, el HCD de Avellaneda, sea serio y honorable para controlar las actividades de los defensores y que no sea solo una cueva más de la política.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw