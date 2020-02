Daniel García sumó a Gorrini para hacer más humo

El verborrágico Defensor del Pueblo de Avellaneda Daniel García, a quien le gusta más ver su foto que en trabajar de verdad, ahora parece que para no ser el único vende humo, o hacer un humo más espeso, ha sumado al Defensor del Pueblo de Lanús Alejandro Gorrini, en la «cruzada» que tiene con el servicio que presta EDESUR S.A. a los vecinos de Avellaneda y Lanús.

Para los que tenemos un poco de memoria, este circo de reuniones «cumbre» que solo sirven para la foto y justificar el sueldo de un personaje que no entiende y no quiere hacer bien su trabajo, los cortes de energía eléctrica con históricos en Avellaneda y en Lanús, en su momento el ex Defensor del Pueblo Sebastián Vinagre había ido por el mismo camino y hasta se animó a decir que por su gestión la empresa iba a realizar trabajos y se terminaban los problemas por falta de suministro, la realidad es que la empresa solo hizo obras en el barrio Quinta Galli, el resto de las obras nunca llegaron.

Años más tarde María Laura Garibaldi, esposa de Daniel García, volvía a tomarse fotos con vecinos de Wilde, afectados por años por los cortes y prometía terminar con esa situación, otra mentira más, ahora García retoma con más fuerza el mismo camino de los dos deficientes ex defensores pero con el ánimo de superarlos en puestas en escena, todo con la complicidad de los medios locales que no tienen periodistas, algo curioso, que no publican notas propias, sino que son simplemente una cartelera de los que pagan por salir y así, muestran una realidad distorsionada a los vecinos.

El comunicado de prensa de ambos defensores son disimiles, mientras el del defensor de Lanús es escueto y solo se refiere a la reunión mantenida, el de García como era de esperar hace un extenso relato, de sus reiterados reclamos, de su denuncia ante el ENRE y de que la empresa reaccionó??, enviando a dos interlocutores a la reunión, Matías Sanchez Josseaume, responsable del área Institucionales de ENEL Argentina S.A., acompañado por Adriana Dobry, quienes concurrieron a la sede ubicada en Levalle 355 para entrevistarse con los defensores del pueblo.

Semejante afirmación revela que García sigue el camino del chiste y no de la formalidad y la responsabilidad, se juntaron como si se encontraran en un bar de baja categoría a charlar del clima o la economía, es decir, ninguna de las partes con poder sobre los temas debatidos, la empresa envió a dos empleados, con poca experiencia en el tema y menos relevancia en la empresa, es decir a ENEL la reunión le permite flotar en la burocracia administrativa y hacer la plancha.

Es lamentable que todo lo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo de Avellaneda sea solo financiar la figura política de Daniel García, pero con hechos irrelevantes para el bienestar de los vecinos, así estamos.





Por Marcelo Ricardo Hawrylciw