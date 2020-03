Dani «La Chepi» sufrió violento intento de robo a manos de motochorro, la golpeó en la cara

La humorista e instagramer fue golpeada por un motochorro que quiso robarle el celular mientras caminaba por Olivos. «Cuando me quedé sin laburo, me puse a hacer espejos artesanales. Algunos salen a chorear y no es culpa de ellos, es cuestión de educación», escribió.

Daniela «La Chepi» Viaggiamari sufrió un violento robo y después compartió su tristeza por la situación a través de la red Instagram. Ocurrió cuando caminaba por Sarmiento y Ugarte, Olivos. Un motochorro la interceptó y la golpeó fuertemente para robarle.

La actriz y cantante se resistió al hecho a pesar de haber sido golpeada fuertemente en el rostro y en video narró el hecho: «Bueno… me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle… ¡Ay… Dios, qué bárbaro!».

Con su nariz ensangrentada, siguió contando desde su casa: «Mirá cómo se me está poniendo la napia, entre que tengo napia grande, o sea, hoy me recibo de Peretti”. Siempre con humor e intentando dibujar una sonrisa en su rostro, La Chepi miró a cámara mientras se ponía una bolsa helada en la cara y bromeaba con el nasal del reconocido actor.

«Le pongo onda y me río, pero la verdad no hay nada de que reírse. Yo solo pienso en mi mamá, por ejemplo, que tiene 73 años, bajándose del bondi y me diga ‘Dani estoy llegando a la parada’, que la empujen y la tiren contra un colectivo», dijo en tono serio y manifestando su preocupación por este hecho de inseguridad donde fue protagonista.

«En realidad le estaba mandando un mensaje al productor del teatro. No se puede creer, salir con el culo en la mano a la calle. Salí a comprarme dos miseras empanadas», se descargó.

La Chepi tuvo la suerte de ser asistida por un joven que intentó ayudarla y salió a correr al delincuente: «Un chico que estaba laburando en estos camiones que traen el agua y la soda, salió cuando escuchó mis gritos y salió corriendo al motoquero y, por supuesto, no lo pudo alcanzar».

Dani se hizo muy popular con sus videos en Instagram donde cuenta desopilantes historias de vida, junto a su hermosa hija y varios comediantes. Tuvo una gran temporada por la Costa Atlántica con su unipersonal, que también presentó recientemente en Miami.

Agradecida con el joven, expresó: «Si la mujer del chico que me ayudó hoy ve esta historia por favor escribime al correo electrónico del Instagram. Me pidió una foto y la sacó con su celular (para su mujer). Flaco, quiero agradecerte por arriesgarte como lo hiciste. Hay más gente buena que mala».

Indignada por la inseguridad en nuestro país, la actriz reflexionó: «Yo, cuando me quedé sin laburo, me puse a hacer espejos artesanales, me puse a bañar perros y demás… algunos salen a chorear y no es culpa de ellos, es cuestión de educación».

Con su amigo de toda la vida, siguió bromeando en redes: «Menos mal que viniste Juani, entre tanto miedo, estoy yendo a busca a Isa al colegio. Me tiembla la mano. ¿Me podés cambiar las sábanas de casa y comprarme unas botitas que había de oferta?, porque me tiembla la manos…».

Ya junto a Isabella, mostró el mensaje que le dio su hija tras el triste episodio callejero. La niña, también es muy popular en las redes por sus ocurrencias y dulzura, le dedicó una canción a su mamá donde le prometía que no le iban a volver a pegar y a intentar robar… ¡si no sacaba el celular!

Bromeando también en el colegio de su hija, apareció otro video: «Chicas vieron que me quisieron robar, escuchame Anita… ¿querés venir a casa a hacerme un guiso de lentejas…? porque me tiemblan las manos, ¿vos Naty te copas?». La respuesta de sus amigas fue un contundente «no», muy gracioso.

¿Quién es «La Chepi»?

Daniela acompañó a Cacho Castaña en algunos escenarios y cantó regularmente en Café la Humedad.

Fue conductora en Radio Belgrano, Pop Radio, Radio El Mundo, y participó en programas como: Sábado Bus, Casi Ángeles, Resistiré, Floricienta y Casados con Hijos.

Tras quedarse sin trabajo en 2016, Viaggiamari se reinventó y se hizo un lugar en las redes, que terminaron por generarle unipersonales y presentaciones gracias a su talento en el humor. Junto a su inseparable pequeña Isabella, graban desopilantes videos en Instagram que reciben miles de Me Gusta todos los días.