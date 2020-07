Control policial sin protocolo

A diario nos hablan del esfuerzo del personal policial y de los riesgos de contagio al tener que trabajar en la calle sea efectuando controles poblacionales o bien cumpliendo con la labor policial de prevención y represión de delitos.

Todos apoyamos y destacamos ese riesgo profesional y los incluimos entre los héroes en esta Pandemia, pero también existen policías descuidados y negligentes y eso también es correcto señalarlo si tenemos en cuenta que se trata de un virus altamente contagiable.

La base de la Policía Local ubicada en las calles Heredia y Reconquista, en Gerli, que acumula más criticas que reconocimientos y a la que he señalado como negligente en lo de hacer cumplir el distanciamiento social y la cuarentena, permitiendo que comercios no habilitados trabajen y no controlando que comerciantes sin permiso vengan de otros partidos, parece que comenzaron con controles de estadística.

Con un par de conos sobre la calle Heredia, controlan algunos de los vehículos que pasan pero curiosamente y en contra de las recomendaciones para esa tarea, solicitan el DNI y las dos mujeres policías lo manipulan sin guantes, siendo un riesgo para ellas y para quien recibe nuevamente el documento sin saber la documentación de quien han tocado antes, ya que no tienen con ellas alcohol o algún desinfectante.

Pero lo gracioso de la situación e indignante, es que a solo unos 25 metros, tienen un taller en Heredia y Pasaje Angaco, abierto violando la cuarentena porque no es una tarea esencia y más aún, que se volvió punto de reunión de amigos, contando 10 personas sin mantener la distancia social, eso parece que estos policías no lo ven, entonces su control se vuelve ridículo, son más peligrosos para la salud las reuniones de personas que un tipo solo en su auto, ¿eso no se lo explicaron? Parece que el Jefe de Estación de Avellaneda, Comisario Inspector Gregorio Martínez no se ocupa de fiscalizar y capacitar al personal policial a sus órdenes.