Concejales de Juntos por el Cambio no cambian

Podríamos decir con total seguridad que los concejales de Juntos por el Cambio de Avellaneda son INCORREGIBLES, lejos de aceptar y analizar las criticas, siguen en su soberbia de creer que los eligen por ser unos iluminados, cuando en realidad los eligen para que exista pluralidad de representación política.

En una nueva muestra de incapacidad intelectual, los concejales Fernando Landaburu, Rubén Conde, Lucas Yacob y Silvia Diana, firman un proyecto de resolución de una carilla y media, sí aunque usted no lo crea, estos iluminados, condensan días y días de problemas de inseguridad, en menos de dos carillas, con una vaguedad tan genérica que en realidad no dice ni propone nada.

Ya el comienzo de la nota deja en evidencia que estos concejales se informan por medios locales que de periodismo de investigación no tienen nada, son tan poco serios varios seudo periodistas que son contadas las veces que se mueven de un sillón, mucho menos han estado en los lugares para escribir con coherencia, se señala como el lugar donde terminan los autos robados en Avellaneda a la Villa Zavaleta, lo cual es una verdad a medias, porque el mismo porcentaje de autos robados aparecen en Villa Tranquila, incluso los concejales deberían explicar de dónde se nutren de auto partes los desarmaderos locales o por qué nunca se ocuparon de pedir informes sobre una conocida agencia de autos de Wilde que tuvo tres allanamientos donde había autos robados para la venta, raro porque sus campañas suelen hacerla en Wilde.

Habla de los operativos de control, algo que hace años se realiza y que no han mejorado las estadísticas porque no alcanza con el control vehícular estático, sino que es necesario que ese operativo cuente con móviles de apoyo que puedan operar de manera satelital en la prevención, pero es evidente que de eso no saben nada.

Es para reírse el párrafo donde dice que es su deber como representantes de los vecinos IMAGINAR propuestas para la seguridad, señores, ustedes se burlan de los vecinos, se enteraron que hay muertos?, no hay tiempo para imaginar, sino para trabajar con gente que sepa, si ustedes no saben, dejen de lado los ñoquis políticos que los rodean y contraten gente que tenga conocimientos reales en la materia.

Solo coincido en que el Ejecutivo tiene los recursos para mejorar la seguridad en el municipio, pero también tiene el intendente la obligación de relevar de sus cargos a los funcionarios de seguridad que en años no han sabido siquiera comunicarse con los vecinos.

Tengo un aprecio personal por Conde, pero me sorprende que firme semejante pavada política, le consta que en su momento le propuse avanzar en delitos que se cometían con impunidad en Avellaneda y su amigo personal, ex secretario de seguridad Gerardo Mellman no quiso hacer nada porque era Avellaneda y el intendente opositor, es decir, que se jodan los vecinos, también es curioso que una abogada como es la concejal Diana se sume y se haga la desentendida cuando ella mejor que nadie sabe que la inseguridad tiene un problema muy grave y es el abuso de la excarcelación por aplicación del Art. 161 que hacen los fiscales, así, es común que delincuentes reincidan, a sabiendas que solo los van a demorar unas horas, el problema es peor si se trata de menores, ya que la Justicia de Responsabilidad Juvenil, es abstracta, cuando hacia campaña le propuse hacer un pedido formal a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y nunca mostró interés en el tema, claro, lo más sencillo es firmar una pavada que no mejora nada, pero que les da chapa para hacer política.

Fernando Landaburu es quizás el más ridículo, personalmente le dije que en el tema de los manteros de Sarandí, las declaraciones de uno de los inspectores y los papelitos que menciona en su presentación en el HCD constituyen por sí un delito de acción penal, que debería como oposición acompañar el proyecto con la denuncia penal, bueno, otro oportunista político, que prefiere el circo político y no representar a los vecinos con HONOR, los conozco y sé el calibre de personajes que son, dejen de burlarse de los vecinos y joder con un tema tan delicado como la inseguridad, trabajen de verdad, con respeto y conocimiento.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw