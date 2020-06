Comunicado Trabajadores Linde Pilar

Comunicado trabajadores química Linde Pilar

LINDE PLC discrimina, hostiga y expone a los trabajadores en medio de la pandemia de Covid-19.

Por medio de la presente exigimos que la empresa implemente, en acuerdo con los trabajadores, los procedimientos para cuidar a las y los trabajadores de manera especial y particular por la pandemia de COVID-19 que se vive en la actualidad. Esto no se está cumpliendo, siempre que fue el personal quien trajo sus insumos de limpieza al comienzo de la pandemia, que los trabajadores tuvimos que exigir de manera concreta los elementos de higiene y protección, que además muchos se ven expuestos a jornadas más extensas y se observan movimientos operativos desmedidos que aumentan el riesgo por circulación.

Por otro lado, queremos denunciar las prácticas de quita de tareas y, en otros casos, la sobrecarga de las mismas, afectando psicológicamente a los trabajadores. Ante los pedidos de solución de estos inconvenientes, la compañía incita a la desvinculación del personal, en una clara práctica de acoso y hostigamiento que viene sucediendo desde antes de la pandemia y que hoy se profundizan. Cabe destacar que ya se denunció en otras ocasiones el vaciamiento de sectores operativos y que hay compañeros que señalaron aprietes y malos tratos por parte de la gerencia.

Lo nombrado en los párrafos anteriores no es más que el reflejo de una práctica de ajuste de personal, siendo que se tercerizan cada vez más las tareas de convenio o se busca someter a las personas a sobrecarga de trabajos. Además de la afección psicológica mencionada, también, se generan situaciones que pueden dañar físicamente por accidentes (hechos ya sucedidos) y se expone a la gente por la circulación desmedida de tercerizados y personal externo que no respetan ningún protocolo sanitario, sino que más bien reflejan el ajuste mencionado. Estas prácticas no solo son ilegales a nuestra legislación, sino que también violan la política de la compañía en cuanto al código de ética y convivencia, ya que también se producen promociones de puestos laborales a dedo, mientras que a otros se los hostiga para someterlos a condiciones laborales que están en contra de su voluntad o llevarlos a la desvinculación del convenio colectivo de trabajo o la desvinculación de la empresa, en una clara práctica discriminatoria hacía los compañeros de Linde Pilar.

También exigimos que la compañía deje de tercerizar las tareas de convenio (pesada, mantenimiento de plantas, instalaciones, criogenia, analistas y portería) que ya fueron denunciadas en innumerables ocasiones.

Trabajadores de LINDE, planta Pilar.