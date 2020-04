Comunicado de prensa de Somos Comercio

La empresa ACC Group y La empresa Next Latinoamérica, violando la normativa vigente y el decreto presidencial del día 31/03 en forma arbitraria y sin ningún tipo de sentido común y sentido de solidaridad a diestra y siniestra comenzaron a enviar suspensiones sin goce de haberes, instalando un clima de caos, angustia y desolación en cada uno de los trabajadores que recibieron semejante noticia.

Cabe destacar que el CEO de Next Latinoamérica (TERCIARIZADORA DE SERVICIOS DE SANTANDER RIO, CLARO, AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO Y FIBERCORP), Miguel Ángel López, ocupa un lugar de importancia en la CAMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO, esto trae aparejada una gran responsabilidad en los momentos que nos toca vivir como sociedad, pero para sorpresa de todos montado en un estado de total irresponsabilidad y falta de sensibilidad lleva adelante semejante actitud egoísta y perversa sacando su único medio de vida a un importante número de trabajadores que han dejado gran parte de su vida para garantizar abultadas ganancias a la empresa que el dirige.

En cuanto a ACC Group, tiene como costumbre violentar la legislación vigente en cuanto a seguridad e higiene, ley laboral y pago de decretos a los trabajadores que aglutina, cabe destacar que el Sr Rodolfo José Fernández Fioriani dueño de Acc Group tiene un sin número de denuncias en diferentes ámbitos por sus conductas anti sindicales e inhumanas para con sus trabajadores, llama la atención que clientes como TELECENTRO, YPF GAS, YPF SERVICLUB, EDEMSA, EDES, LA CAJA SEGUROS Y OSPACP no estén al tanto de la desgraciada situación que sufren sus terciarizados, que sin mediar ningún tipo de explicación fueron suspendidos compañeros que estaban desempeñando sus tareas en el modo home office, compañeros con licencia y otros que ante las amenazas de despido y descuento salarial se desplazaban al lugar de trabajo (donde no hay condiciones de higiene mínimas) obligados a violar la cuarentena y, como si esto no fuera suficiente, incluso trabajadores contemplados en grupos de riesgo también fueron afectados por la imprudente medida.

Los delegados gremiales de Next Latinoamerica como de Acc Group, acompañados por el Sindicato de Comercio Capital a raíz de esta situación han realizado las denuncias correspondientes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para garantizar que se retrotraigan las violaciones a los derechos de los trabajadores de dichas empresas y las mismas se adecuen a las normativas vigentes.

TELÉFONOS DE CONTACTO

Somos comercio 11-2238-8179

Delegada de ACC Leila Sarkissian 15-2655-7830

Delegada de Next Natalia Simoes 15-5969-0162