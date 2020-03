CICOP: Falta de personal e insumos en hospitales de la Provincia para hacerle frente al Coronavirus

Desde Cicop piden el “fortalecimiento de los equipos que hoy se encuentran notablemente diezmados” y advierten que recibieron kits de protección con “mascarillas para pintores”.

“Es preocupante la situación en la provincia de Buenos Aires”, alerta Cicop, gremio que nuclea a los trabajadores de la salud de los centros de salud bonaerenses. Alertan sobre “equipos diezmados” y la entrena de kits de protección inadecuados, en medio de una pandemia que avanza a paso firme.

“Las conclusiones de estos días, aún con poca demanda, son de una enorme preocupación. La dotación de personal continúa siendo altamente exigua, cuestión que no debiera ser ninguna novedad. La decisión de no permitir las licencias que debieran corresponder por situaciones de riesgo y que venimos reclamando, parece tener relación con esa escasez, pero sin tener en cuenta el grave peligro que entraña esa definición”, señala el comunicado, que anuncia una propuesta que el gremio le hizo al ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán. “Implica la incorporación de la totalidad de lxs residentes que egresen este año a las plantas hospitalarias y de centros de salud, fortaleciendo los equipos que hoy se encuentran notablemente diezmados. Sin distinción de profesiones o especialidades, la inyección de más de mil profesionales, formados en el ámbito público y altamente capacitados para la intervención, sería muy importante de cara a los próximos meses y en la perspectiva futura”, explican.

El reclamo salarial no queda exento. “Sin propuesta de aumento en la única paritaria que fue convocada y ante una perspectiva tan compleja, se impone un incremento salarial de emergencia, a cuenta de la paritaria, de carácter universal y para todo el equipo de Salud, sin distinciones. Un salario inicial por debajo de la línea de pobreza y un ingreso promedio por debajo de la canasta básica difícilmente consiga que lxs profesionales que necesitamos se incorporen al sistema”, alertan. “En ese contexto, el anuncio del Gobierno nacional de un incentivo de 5.000 pesos durante cuatro meses para el personal de Salud que intervenga directamente en la asistencia de la pandemia parece un chiste de mal gusto. CICOP insiste en la imperiosa necesidad de impulsar aumentos salariales genuinos, remunerativos e inclusivos, saliendo de lógicas como el presentismo y la productividad, a la vez que expresamos que no estamos dispuestxs a cambiar salud por dinero. El riesgo al que nos enfrentamos no tiene valor monetario”, agrega el texto.

Renuevan la denuncia de entrega de kits con elementos inadecuados y falta de insumos. “Hemos recibido kits con mascarillas para pintores en lugar de los protectores adecuados, así como barbijos y camisolines de muy mala calidad. Además, faltan cobertores de material hidropelente, elementos para la protección óculo-facial y botas”, detallan, pero aclaran que ameritará presentaciones del sindicato ante el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para que arbitren los medios que correspondan.

“En estas condiciones, será muy difícil enfrentar con éxito la pandemia. Con poco personal, con altas posibilidades de contagio para el mismo, con insumos escasos e infraestructura deficiente, se hará muy cuesta arriba. En la semana próxima, comenzarían a funcionar en varios de nuestros hospitales el sistema de detección por PCR para el virus. Esa decisión deberá ser acompañada por la posibilidad de ampliar los tests diagnósticos, con el fin de poder tener mejores certezas que las que tenemos hasta ahora”, aseguran desde Cicop, y apuntan: “Buena parte de la disminución de la mortalidad en lugares como Alemania, Corea del Sur y Japón se ha vinculado con la masividad de esa aplicación”.