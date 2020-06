CICOP advierte que las plantas de trabajadores están “diezmadas”

Frente al aumento de casos, trabajadores insisten con el pedido de testeos y licencias para grupos de riesgo.

Desde el primer día, Cicop advirtió que el sistema sanitario no estaba en condiciones de afrontar una pandemia por la falta de personal, recursos e insumos. A cuatro meses de aquel momento, insisten con la necesidad de mayor inversión en Salud y advierten que las plantas de trabajadores están “diezmadas”.

“Entramos ahora en un escenario cada vez más complejo, con aumento también en la ocupación de las camas de terapia intensiva, no sólo por pacientes de covid-19 sino también por el resto de las patologías, incluyendo las propias de la época invernal que recién comenzamos a transitar”, advierte el comunicado, que insiste en que “sigue siendo escaso el personal de Salud en todos los niveles de atención”.

Una vez más, ponen de manifiesto el temor al contagio porque eso “disminuye aún más las plantas diezmadas”. “Los últimos registros oficiales dan cuenta de que lxs afectadxs representan un 7,9 % del total a nivel nacional, un porcentaje que trepa al 9,3 % en la provincia de Buenos Aires, representando más de 2.000 agentes infectadxs y no se ha logrado detener su crecimiento. Seguimos demandando un plan de testeos específico para el personal sanitario y licencias para los grupos de riesgo”, indica el comunicado.

En este marco, reclaman también la mejora de los sueldos porque “el inicio del mes de julio encuentra a lxs profesionales de la provincia de Buenos Aires con salarios muy por debajo de lo que les corresponde”. “Esta es, sin dudas, una de las razones por las cuales los ingresos de personal en nuestro sector no llegan a cubrir ni la cuarta parte de las dotaciones básicas hospitalarias, necesarias para un funcionamiento adecuado”, apuntan.

Asimismo, plantean que “quienes finalmente tomaron la decisión de ingresar y están trabajando desde marzo o abril, aún no han cobrado sus sueldos por cuestiones burocráticas, todas ellas inaceptables en el momento de la emergencia sanitaria en la que estamos sumidxs”. “Va a terminar sucediendo, como en otras oportunidades, que con el paso de los meses y al no haber cobrado ni un solo peso, muchxs de quienes ingresaron recientemente abandonen la idea de seguir trabajando en el sistema”, consideran.

El pedido salarial. En junio debía reanudarse la paritaria firmada el 18 de abril pasado, pero no sucedió. “Constituye una pésima señal y un peor antecedente, en el momento de mayor exigencia en la tarea diaria para afrontar la pandemia, no respetar el acuerdo alcanzado para volver a discutir salarios y condiciones de trabajo. Si algo fue valorado en la aceptación en disconformidad de la propuesta oficial de abril, fue la posibilidad de volver a negociar en dos meses, por lo que la no convocatoria desata una situación conflictiva”, explicaron desde Cicop.

Cuestionan, también, el pago en cuotas del medio aguinaldo. “Es una vulneración de derechos”, advierten los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. “Es, otra vez, descargar el ajuste sobre lxs trabajadorxs en lugar de obtener los fondos”, completa el comunicado.