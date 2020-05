Buenas intenciones en la Pandemia

Con gran preocupación, se observa como se multiplican fotos de grupos que sin una coordinación o asesoramiento sobre medidas de seguridad sanitarias se muestran «solidarios». Vaya uno a saber, los motivos por los cuales personas profesionales se enganchan en compartir e incluso invitar a participar de estas «ollas populares» omitiendo hacer alguna observación constructiva.

En el 98% de esas publicaciones se observa falta de higiene, un uso excesivo de los mismos guantes que al tocar diferentes alimentos se contaminan y en algunos casos muchos que no usan guantes y los barbijos no cubre la nariz porque les molesta para respirar.

Es muy difícil que la gente reaccione con inteligencia y actúan convencidos de que eso está bien, no importa si al ir a buscar comida la persona se contagia, o se contagian quienes participan de esa acción solidaria.

Extrañamente la gente cree que el uso del barbijo o tapabocas alcanza para estar protegido, cuando en realidad existen otras vías de contagio, los ojos, las manos, incluso la piel descubierta y expuesta y los contactos sexuales, se sabe y se ha dicho hasta el cansancio que el virus «vive» mucho tiempo en superficies, esa superficie no es solo una tabla o mesa, el virus vive muchas horas en objetos, llaves, celulares, lentes, objetos de cocina, el cabello es un sitio de alta concentración de contagio no solo del COVID-19.

Hacer las cosas bien y con responsabilidad se puede, no es sencillo y no es económico, pero hacer las cosas mal a mi entender no ayuda.

He visto con preocupación también conducta aún más ridículas y que demuestran la poca inteligencia de muchas personas, los que priorizan el aspecto estético a la salud e ellos y del resto, peluquerías que sin estar habilitadas trabajan con turnos y a persianas cerradas, cuando esa actividad para ser bien realizada requiere de un protocolo que les voy a describir a los ignorantes para que comparen y entiendan el riesgo al que se exponen y exponen a sus familias, los clientes deben sí o sí lavarse el cabello, deben dejar sus objetos, llaves, celular en una bolsa previo ser desinfectados, deben colocarse botas descartables, cofia y camisolín como si fueran a una cirugía, el costo al por mayor de esto arranca en 1000 pesos, lo que hace que no todos los peluqueros estén dispuestos a una inversión que para ser redituable un corte debería costar más de 2000 pesos, si a eso le sumamos que el peluquero/a vive en una zona de riesgo, donde se sabe hay mayor cantidad de contagios, no parece inteligente ni gracioso ir a la peluquería de forma clandestina, si lo hace, después no se queje.

No se trata de un virus para el que existe una cura, no se trata de algo que se puede prevenir con un barbijo que se usa en exceso, no he observado en la gente responsabilidad en la manipulación de los objetos que toca en los supermercados y muchos de los denominados «chinos» no desinfectan los canastos ya usados aumentando el riesgo de contagios.

La costumbre, la desinfomación y el poco interés personal, son más peligrosos que el COVID-19, con buenas intenciones en una Pandemia no se mejora nada, terminar en una terapia por ver bien tu cabello no parece inteligente, obvio que muchos extrañan a su peluquero, son simpáticos, te escuchan, algunos dan consejos y hasta son depositarios de muchos secretos, hagan una video llamada y que te guíe para mejorar tu aspecto, si tanto necesitas ese contacto, pero cuidate y cuida al resto.

Te gusta ser solidario y necesitas mostrarte así, que el que toma las fotos y filma también use guantes, porque es un foco de contaminación, se sabe de antes de esto que si cortas alimentos con un cuchillo, ejemplo, tomates y vas a cortar carne, tenés que lavarlo, cuidate y cuida al que vas a ayudar.

Otras publicaciones preocupantes son las de los que cuentan los días para ver a sus amantes o ir de putas, no es algo de lo que el Estado hable, pero el COVID-19 se contagia por vía sexual, salvo que estés dispuesto a tener sexo con guantes, traje de protección, profilácticos 2 mínimo, con barbijo y gafas, hoy más que nunca el sexo seguro, es con personas que están sanas, chau la idea esa de si pinta pinta y sino no te quejes, cada uno decide cómo se arriesga y sus consecuencias. En un principio algunos irresponsables sugerían el sexo sin besos y sin sexo oral, hasta que se descubrió el virus activo en esperma.

Escribo esto porque la realidad es que estos errores van a tener consecuencias, el COVID-19 ya ha matado a muchos que lo minimizaron, no se trata de lo que uno cree, se trata de extremar los cuidados, porque si convivís con otros y vos no te cuidas, expones al resto, insisto, al virus no le importan tus motivos, si te expones por hambre, necesidad o simplemente por ser coqueta/o, la sociedad suele no cumplir las normas y practicar el yo lo hice y zafé, bueno no más.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw