Baradero: Con entradas completamente agotadas se lució la Ceremonia del Verano

El escenario Spotify en tanto, contó con el explosivo show de Los Gardelitos, las ya clásicas melodías pop rock de Coti, a Miss Bolivia con su ecléctico y contestatario espectáculo, para darle paso a las frescas canciones de El Plan de la Mariposa, el arsenal de clásicos inoxidables de La Mississippi y las celebradas presencias de Patagonia Revelde, Luceros El Ojo Daltónico y Barro.

Impactantes fueron los shows que se vivieron en el escenario Monster. Paula Maffia, Lucy Patané, Divina Argentina , Parientes, Sexto Sentido, El Natty Combo, Jimmy Rip and The Trip se lucieron con sus actuaciones, en el nuevo espacio que cuenta con un paisaje rodeado de árboles y naturaleza.

La Fiesta continúa mañana, Domingo 23 de febrero, con un line up conformado por Las Pelotas, Auténticas Decadentes, Los Cafres, Sara Hebe, El Kuelgue, Juan Molina y muchos más. Una verdadera Fiesta Nacional. Y el lunes el broche de oro, Ska-P en vivo cerrando el ReB2020.