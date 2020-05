Bancos aplican descuentos indebidos sobre el IFE

«No pueden tocar esos $10.000. Es un subsidio alimentario sin retención”, explicaron desde las asociaciones de consumidores. El testimonio y la bronca de los damnificados.

Crecen los reclamos de clientes de bancos beneficiados con el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) de $10.000 que se encontraron con descuentos indebidos en sus cajas de ahorro. Al ingresar la ayuda del Estado a las cuentas aprobadas, algunas entidades bancarias aplicaron automáticamente quitas por “mantenimiento” o por deudas previas y ahora las organizaciones de defensa del consumidor denuncian la práctica que ya se está volviendo costumbre.

“Pese a la normativa vigente, las asociaciones de usuarios y consumidores Deuco y Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos (UyC) están recibiendo numerosas denuncias por parte de los beneficiarios del IFE, a quienes distintos bancos les han realizado descuentos y cobro de deudas no autorizados”, aseguró el comunicado que puso de relieve la grave situación.

En ese texto se cita la resolución 84/2020 de Anses, reglamentada por el decreto 310/2020, que establece que el IFE es de carácter alimentario e intangible. En su artículo 4° puntualiza que el IFE “no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

Pedro Busetti, presidente de Deuco, explicó que “los bancos no pueden tocar ese dinero. Es un subsidio alimentario que no puede tener ningún tipo de retención. Estamos pidiendo a las autoridades que sancionen a los bancos con infracciones y que exijan la devolución”, sostuvo.

En enero último ocurrió una situación similar con los dos bonos de $5.000 otorgados por la Anses a los jubilados y pensionados. La problemática concluyó con una resolución del Banco Central que obligó a las entidades financieras a reintegrar el dinero a sus clientes.

Monto considerable

En las últimas semanas “hay beneficiarios del IFE a los que les retuvieron íntegramente la suma total de $10.000 que les depositó la Anses, pese a ser este importe de carácter alimentario. También hay casos en que las retenciones oscilaron entre los $6.000 y $3.000, respectivamente, en concepto de cobros por mantenimiento de cuentas y/o deudas vinculadas a préstamos en mora”, aseguraron desde Deuco y la UyC sobre las quejas recibidas. Desde ambas organizaciones explicaron que “estos descuentos ilegales deben haber afectado a miles de usuarios pues, a nuestro entender, son consecuencia de que los sistemas informáticos de los bancos no estaban programados como debían para cumplir las normativas que establecían la prohibición de efectuar descuentos sobre los $10.000”.

Busetti opinó al respecto que “es inadmisible la actitud de los bancos teniendo la directiva fijada por la Anses y por el Banco Central, el decreto 310 y el contexto de emergencia sanitaria y económica en el que estamos viviendo. Pero sobre todo teniendo en cuenta que las familias que tienen que recibir este subsidio lo reciben porque están en condiciones de vulnerabilidad y lo van a utilizar en comprar comida”, subrayó.

Ambas organizaciones de defensa a los consumidores reciben testimonios de todas partes del país. “Les estamos pidiendo a las autoridades que sancionen a los bancos y que además auditen el cobro de esas 8 millones de personas porque nosotros tenemos muy pocos casos comparado con el universo informado de beneficiarios”, continuó Busetti. En el comunicado de Deuco y UyC destacan entre las entidades financieras con estos problemas a “los bancos Provincia, Patagonia, Hipotecario, BBVA, Banco de la Provincia de Neuquén y ICBC”.

“Estamos seguros de que hay muchos más beneficiarios del IFE afectados y perjudicados por este accionar de los bancos. De esta manera, el aporte que está haciendo el Estado se licua y en vez de llegar a los argentinos que están en una situación de pobreza o indigencia, va al sistema financiero, esto no puede seguir pasando”, concluyó Busetti

Fueron a retirar la ayuda del Estado para poder comer y ya no estaba en su cuenta

Por Francisco Nutti

Una vez acreditado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 que dispuso el gobierno nacional en su caja de ahorro, muchos clientes de bancos públicos y privados se encontraron con retenciones automáticas para saldar deudas que acumulaban de antes o a modo de “mantenimiento de cuenta”. Algunos testimonios de los damnificados que contaban con ese dinero para aliviar la difícil situación que atraviesan en medio del aislamiento preventivo, social y obligatorio por la pandemia del Coronavirus.

Caso 1

“Me puse muy contento cuando vi que estaba aprobado para el IFE porque ya venía arrastrando deudas. Por ejemplo, había pedido un préstamo por $7.000 en una fi nanciera que por diferentes motivos no pude pagar a tiempo. Sin embargo, cuando quise ir a retirar los $10.000 tras haber registrado que se había acreditado en mi CBU, me encontré con la noticia de que en mi cuenta del Banco Patagonia tenía solamente 80 pesos. Me dejaron sin nada y todavía hasta el día de hoy estoy esperando una solución porque se supone que el Estado te da esa ayuda para que puedas comer en este momento tan difícil”, contó Mariano, cliente del Patagonia.

Caso 2

“Soy artesana, hice el trámite para recibir el IFE y me lo aceptaron. Di mi CBU para poder cobrarlo y después de varios trámites y complicaciones por no tener habilitada la tarjeta de débito me acerqué personalmente al banco y allí me enteré de que me habían descontado $6.000 por costos de mantenimiento que yo misma desconocía. Estuve un montón de días tratando de encontrar una solución, hasta que me contacté con Deuco, donde me informaron que existía un decreto del Banco Central que prohibía que los bancos toquen dinero de la IFE. Con ese dato volví a llamar y ahí me lo devolvieron”, aportó Sol, clienta del Banco Francés.

“Ellos actuaron ilegalmente quitándome ese dinero. No pueden hacer estas cosas en medio de la pandemia. Hacen pasar mala sangre a la gente y los días son eternos cuando se está en esta situación”, continuó.

Caso 3

“El 23 de abril me acreditaron el IFE. Luego saqué por el cajero $5.000 y yo ya tenía en mi cuenta otros $2.000. Cuando el 2 de mayo concurrí a retirar los $7.000 que me quedaban, me encontré con sólo $5.000. Entonces me comuniqué con la gente de Defensa al Consumidor y fui al banco, cuando la idea es que uno no se mueva ni circule. La respuesta que me dieron es que se trató de un error interno del sistema. En definitiva, parece que cuando se recibe una asignación del gobierno, hace lo que se llama bloqueo de cuenta y retira este monto de dinero sin ningún tipo de registro, o al menos eso me explicaron”, lamentó Marco.

Antecedente

No es la primera vez que hay retenciones sobre un bono que da el Estado. En enero último, a la hora del cobro del bono extraordinario, una gran cantidad de jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se encontraron en su cuenta con menos dinero del correspondiente o ninguno, luego de que algunos bancos les aplicaran descuentos por registrar una deuda en sus cuentas. El problema concluyó cuando el Banco Central comunicó a las entidades financieras que esa decisión no era legal y que debían devolver lo retenido “de inmediato”.

Por ese motivo, al igual que en la actualidad, hubo reiteradas denuncias y reclamos ante entidades oficiales y organismos de defensa al consumidor. “En su mayoría los reclamos fueron por descuentos en concepto de cuota o de deuda de los créditos que los jubilados tomaron de la Anses. Muchos se endeudaron en los últimos años a tasas muy altas y ahora tienen mora. Al ingresar a su cuenta el dinero del bono, los bancos debitaron la deuda correspondiente, pero eso no debería haber pasado y es ilegal”, había explicado por entonces a este medio el abogado previsionalista y periodista especializado en personas mayores Christian D’Alessandro.

Los bancos tienen prohibido realizar descuentos a los beneficiarios del IFE por operaciones concertadas con la propia entidad financiera pagadora ni con terceros, cuotas de préstamos otorgados, comisiones o cargos por servicios adicionales a la cuenta, débitos automáticos para el pago de impuestos ni servicios. Así lo establece la normativa vigente.