Avellaneda: Vecinos indignados con robos en la vía pública en Sarandí

Cientos de vecinos de Avellaneda se mostraron indignados con la impunidad de un grupo de delincuentes que en la intersección de las calles Madariaga y Crisólogo Larralde aprovecharon para realizar robos simulando una protesta.

Desde hace una semana, se vienen realizando videos con supuestas protestas de habitantes de Villa Luján, donde no faltan las amenazas en caso de que no se atiendan sus reclamos que van desde un pedido de testeos hasta la asistencia económica.

La falta de previsión y prevención por parte de la Secretaría de Seguridad municipal a cargo de Mónica Ghirelli secundada por Marcelo Rey, es ya alarmante, con un presupuesto anual millonario, son por demás ineficientes, ya que ni siquiera han sabido elegir para Jefe de Estación a un Comisario Inspector que tenga interés en trabajar por la seguridad de los vecinos.

Gregorio Martínez, máxima autoridad policial de Avellaneda, no solo no ha demostrado estar capacitado para el cargo, sino que no ha hecho nada por demostrar que la extensa lista de denuncias en su contra por lo menos podían ser infundadas, es por lejos un pésimo jefe policial y por ende ninguna de las comisarías de Avellaneda funciona bien.

Los robos violentos se han incrementado y comisarías como la 1ra, la 2da, la 4ta, la 5ta y la 6ta son un ejemplo de ello, día a día suman quejas y reclamos de los vecinos.