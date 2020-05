Avellaneda: Siguen sumando casos, ya son 273 los contagiados de Coronavirus

El Ministerio de Salud bonaerense reportó 29 nuevos infectados. En Villa Azul la cantidad de contagios ascendió a 174.

El Ministerio de Salud bonaerense informó que en Avellaneda se confirmaron 29 nuevos casos de Covid-19 por lo que la cantidad de infectados totaliza 273. Es el distrito con más contagios en la Región.

De acuerdo a los datos publicados este miércoles en la página de la cartera sanitaria bonaerense, también hay 45 vecinos recuperados y los fallecidos son seis por lo que la tasa de letalidad en el municipio es de 2,20 por ciento.

En tanto, la franja etaria con más casos es la de entre 30 y 39 años con 69, hay 17 menores de diez años que contrajeron la enfermedad y 30 mayores de 60 años, el grupo de mayor riesgo.

Sobre la clasificación epidemiológica, el 44,3 por ciento de los casos están en investigación; el 35,9 fue por transmisión comunitaria; el 9,5 corresponde a trabajadores de la salud; 9,2 fueron por contacto y solo 1,1 fueron importados.

Este miércoles también se confirmó que los casos de coronavirus en el barrio Villa Azul, ubicado en los partidos de Avellaneda y Quilmes, ascendieron a 174, con un índice de positividad de 57 por ciento precisó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

En este marco, el intendente Jorge Ferraresi recorrió el barrio que se encuentra en estricto aislamiento con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

Peligro en otros barrios, incumplimiento de los protocolos

Mientras todo se enfoca a la Villa Azul, desde hace semanas otros barrios son un caldo de cultivo de contagios, producto de la falta de controles municipales, los Cuidadores Ciudadanos en Gerli no se ven, siguen y lo seguiremos repitiendo comercios no habilitados atendiendo a puertas cerradas y persianas bajas, demostrando la irresponsabilidad e ignorancia de vecinos y comerciantes que se exponen sin una excusa de urgencia, cortarte el cabello o mejorarte la barba no debería ser una excusa, el taller mecánico de Heredia y Angaco sigue con autos estacionados en la vereda en infracción y los que concurren no usan tapabocas ni mantienen la distancia de prevención, se ven algunos jóvenes bebiendo aprovechando la ausencia policial, por las redes vecinos de Villa Corina reclaman controles por cuestiones similares, hechos que se repiten en Villa Domínico, Dock Sud, Sarandí y Piñeiro.

Nota aparte, desarrollaré la fragilidad de la convivencia social en el barrio de Wilde, vecinos enfrentados por los habitantes de la Villa Azul, denuncias de corrupción policial y áreas liberadas por el municipio a punteros políticos, el oportunismo de la oposición.