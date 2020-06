Avellaneda: Pedido de informes al intendente por recursos para el COVID-19

PEDIDO DE INFORMES PARA TENER TRANSPARENCIA SOBRE EL MONTO DE RECURSOS QUE RECIBE EL MUNICIPIO DE AVELLANEDA POR EL COVID19 Y EN QUE SE ESTÁN USANDO.



La emergencia generada por la pandemia ha hecho que el Municipio de Avellaneda reciba fondos extraordinarios para atender la emergencia sanitaria y social.



Entendemos que debe haber absoluta transparencia en el manejo de esos recursos, para lo cual pedimos al Departamento Ejecutivo que informe que se ha comprado, con cantidades por articulo comprado y precios individuales.



Llama la atención que el Municipio publico parte de las compras hechas de distintos insumos para atender la emergencia sanitaria, pero publico los montos totales por los distintos elementos comprados sin especificar cantidad de cada uno, lo que hace imposible saber los precios unitarios, por otro lado vinieron recursos para los hospitales provinciales que están en nuestro distrito para la compra de insumos y elementos de bioseguridad para el personal de la salud, también si vemos los reclamos que hace el personal de los hospitales de falta de elementos de seguridad, surge la pregunta si los recursos no alcanzaron??, si los elementos se están dando en etapas ??? o que paso ??, basta con ver las declaraciones de integrantes de la CICOP (Gremio de los médicos del Gran Bs. As.) que plantea también la falta de elementos.



Por otro lado Avellaneda recibió 10 millones de pesos para la compra de alimentos, que serian parte de un fondo rotativo para paliar la emergencia social, prontamente nosotros nos ofrecimos para relevar la necesidad en distintos barrios de Avellaneda, pero hoy tampoco se esta cumpliendo con las necesidades que surgen en los barrios, vemos crecer las ollas populares, la respuesta de que no hay mercadería a muchos vecinos que no estaban acostumbrados a pedir, pero están pasando por situaciones extremas al no poder trabajar.



ESPEREMOS TENER PRONTA RESPUESTA AL EXPTE. 49585-20, Y QUE ESTAS SITUACIONES QUE DETALLAMOS SE VAYAN CORRIGIENDO.