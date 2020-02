Avellaneda: Otro asesinato en Piñeiro y van …

Luego del asesinato de un hombre en la calle Mariano Acosta y Villegas, quien por dichos de sus familiares había concurrido a retirar unos análisis al Sanatorio de la UOM y buscaba lugar para estacionar el auto, fue asesinado de un disparo en lo que se presume un intento de robo.

Pero Piñeiro en poco menos de un año ya lleva varios muertos, una pareja de tarotistas, el del empleado de una cooperativa que al intentar evitar un robo desde una ventana a los gritos recibió un disparo en la cabeza, se suman varios heridos a una zona donde todo lo que se hace es insuficiente para mejorar la seguridad.

Es indudable como ya lo mencioné en otras publicaciones que no se puede intentar combatir la inseguridad luego de que ocurren los delitos, que es necesario instrumentar planes de prevención eficientes, terminar con operativos estáticos que no cuentan con personal de apoyo para prevenir a quienes evaden los controles, pero principalmente aportar orden desde el municipio, los lugares donde más delitos se cometen son los que menos controles de parte del municipio tienen, si se fomenta la joda y el descontrol, no esperen que los concurrentes a fiestas nocturnas los días de semana sean personas con obligaciones laborales, entonces deben hacerse cargo de sus errores por ser generoso y no decir que dudo que los lugares donde se les «permite» todo, sea de onda.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

Foto: Fuente La Voz de Piñeiro