Avellaneda: Nueva convocatoria de vecinos por la inseguridad en el partido

Una nueva convocatoria, a protestar por la inseguridad circula por las redes sociales, lo concreto es que el municipio no ha mostrado ningún interés en ocuparse de mejorar la seguridad para los vecinos y sí ha puesto mucho énfasis en permitir fiestas callejeras con alcohol y drogas que suelen terminar en incidentes.

Los vecinos de algunos barrios se encuentran cansados de no poder caminar 100 metros sin ser asaltados y la violencia crece en los robos que son cometidos por jóvenes en la mayoría de los casos menores de edad.

Es curioso que las víctimas sepan los lugares donde suelen refugiarse los delincuentes o abandonar los autos, pero no las autoridades de la secretaría de seguridad en manos de un dúo con más ruido y denuncias que méritos como lo es el binomio Mónica Ghirelli y Marcelo Rey, uno de los responsables de la mala formación de los efectivos de la Policía Local de Avellaneda, que hoy sigue siendo mal conducida por los responsables del municipio.

Cámaras que no funcionan, operadores distraídos, policías mal conducidos en operativos estáticos que no sirven para nada, zonas con mala iluminación, espacios verdes copados por borrachos y drogadictos, es el panorama de una Avellaneda que no se puede disfrutar plenamente.

Solo funciona bien todo lo que es lucrativo y produce dinero, así hay una ausencia total de controles, cada uno hace lo que se le canta y si perjudica al resto, el resto que se joda, le enviamos como medio un mensaje al ministro de seguridad Sergio Berni respecto a cómo se entiende que por ejemplo en Avellaneda, con un creciente robo de autos, la policía no aplique el cumplimiento de la Ley 13.081 controlando talleres y estacionamientos.

El descontrol se hace evidente y muchos se preguntan si en plena crisis económica se justifica que el municipio gaste combustible con las camionetas de los Cuidadores Ciudadanos que además usan el aire acondicionado todo el tiempo o no sería mejor ese combustible destinarlo a los patrulleros ante las versiones de que no se está entregando la cantidad de combustible necesaria para recorrer en prevención.