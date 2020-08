Avellaneda: Juntos por el Cambio recurre a la violencia en las redes sociales

A horas de una nueva marcha en contra del Gobierno Nacional, aprovechando el malestar social por la economía y la inseguridad, cuestiones heredadas en aumento del anterior gobierno, en Avellaneda, los anticuarentena a falta de argumentos agreden a los vecinos que piden prudencia por las redes sociales.

Quienes tienen una activa participación en las redes sociales, han detectado, como desde hace unos tres meses, en los grupos de vecinos que se crearon casualmente luego de las PASO, los comentarios dejaron de tener en esos grupos un interés común para ser netamente políticos.

Desde compartir en grupos de vecinos de distintos partidos similares contenidos hechos con una cuidada producción, viralizar vivos truchos o contratar a estudiantes de teatro, para simular indignados ciudadanos, todo sigue un plan político, idénticos perfiles participan en grupos de vecinos de distintos partidos, a pesar de las denuncias contra Facebook, Instagram y Twitter, los perfiles truchos dedicados a las campañas políticas poseen un nivel de impunidad elevado respecto a los usuarios que suelen ser bloqueados hasta por «error»

No es de extrañar que en Avellaneda la cosa funcione peor que en otros partidos, en parte por la calidad de los dirigentes locales que tiene Juntos por el Cambio que se acusan, denuncian, agreden y traicionan entre ellos, ejemplos abundan en el radicalismo y en el PRO, la conducción de Luis Otero lejos de calmar las cosas solo las volvió más mediáticas.

En un intento de copar las redes sociales para convocar a concurrir a la Plaza Alsina el lunes 17 de agoto a las 16:00 hs, los «militontos» de Juntos por el Cambio consiguieron más repudios que adhesiones y eso sacó su lado más vulgar y cobarde, como por ejemplo un impresentable Nicolás Andrés Miño que se ensaño y etiquetó a una señora María Alejandra Cazaubón, a quien no conozco pero por ser blanco de los ataques del incoherente de Miño busqué sus publicaciones donde solo pedía reflexión, cuidarse, usar el barbijo y mantener la distancia social, sin etiquetar a nadie o hacer comentarios políticos.

La respuesta de este personaje muestra que hay quienes quieren hacer política sin invertir y sin aportar nada nuevo, apelan al malestar para mentir, ser incoherentes, pero por sobre todo, ser unos cobardes, en Avellaneda hay muchas cosas que están mal, pero curiosamente de eso no se habla, molestan a los vecinos que piden respetar la Ley los que hablan de respetar la República, es decir, sus discursos y sus convocatorias solo son desestabilizadoras, no importa si convocan a 5 o 100.000, hablan de cárcel para los que robaron la Nación y ellos violan Decretos y la Ley, en un mundo ordenado o en los países que les gusta nombrar ustedes no podrían hacer una marcha y de hacerlo serían detenidos sin dudarlo la autoridad.

Hablan del Gral. San Martín demostrando ser unos enormes ignorantes, pero más grandes manipuladores, su sistema de reclutamiento y adoctrinamiento es básico pero muy efectivo, han encontrado en algunos resentidos los mejores soldados para militar, pero esto ocurre porque del otro lado hay un gobierno que no sabe gobernar, que teme hacer lo que corresponde con ustedes, una justicia que opera también haciendo política y mira para otro lado, porque es evidente que las marchas violan las condiciones del Decreto presidencial y por ende deberían ser demorados, procesados y multados, pero no se pasen de la raya, disfruten de lo que critican porque les permite hacer reclamos ilegales, ustedes no pueden defender a ninguna Patria porque para eso hay que tener VALOR y HONOR, no he visto nada de eso en sus comentarios, solo apelan al odio irracional, lo que no es PRO es peroncho, para ustedes, son básicos, ignorantes y no tienen capacidad para mostrar nada distinto, de lo que critican en el peronismo o el kirchnerismo ustedes tienen lo mismo o más.

Personalmente tengo la tranquilidad de que a mí no nadie me cuenta historias o me baja línea, he denunciado a funcionarios de casi todos los gobiernos, me han tildado de zurdo, peroncho, K, PRO, puto, peligroso, mala leche, pero a diferencia de ustedes, que necesitan un perfil trucho, que no se hacen cargo de nada y que en persona se esconden, yo camino por donde quiero, puedo mirar a la gente a los ojos, respeto a algunas personas que piensan diferente, pero lean bien, QUE PIENSAN, no a los que repiten algo que escucharon, que no pueden citar una fuente seria, se definen como gente de BIEN, bueno la gente de BIEN, si no está de acuerdo con una medida política recurre a la justicia, existen herramientas legales para ello y hay que aceptar que hay que dejar gobernar a quien la mayoría elige, así como se quedaron callados durante años de uno de los peores gobiernos de la historia política, Mauricio Macri cometió actos de corrupción antes de dedicarse a la política, así que dejen de repetir pavadas de que es un tipo honesto, porque la verdad es que no recuerdo un político honesto en la Argentina. Todo se puede debatir pero con inteligencia, muchos de ustedes no lo demuestran, incluso reniegan de sus propios orígenes.

Dejo unas capturas para que reflexionen y a los que vayan a la marcha como han posteado les hago saber mi decisión de buen ciudadano y cuidar la salud de todos, por lo que corresponde denunciarlos por incumplir las normas vigentes, total tienen varios abogados en el espacio que seguramente los van a representar.

A los que quieran denunciar a los que violan la Ley lo pueden hacer ingresando a:

https://www.mseg.gba.gov.ar/

https://www.argentina.gob.ar/seguridad

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw