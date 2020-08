Avellaneda: Graves denuncias contra funcionario municipal

Fuertes denuncias recaen sobre José Bianqueri, funcionario que atenta contra los derechos de los trabajadores, las denuncias y el repudio son constante, el ex de Cacho Álvarez, hoy asume un rol dictador en la gestión de Jorge Ferraresi, maltratos, discriminación cae sobre el mismo Bianquieri que dice ser el protegido de Ferraresi, pero el descontento de sus empleados es puro rechazo.

En este audio audio vas a escuchar a una trabajadora que estando internada el mismo Bianqueri le descontó el sueldo, esto decía Pili Da Luz

«No cobre nada, nada de nada, 0.37 centavos tengo en la tarjeta» decía indignada antes de morir

«Este viejo (por Bianqueri) me retuvo el sueldo, me quiero matar, igual ya esta, ya me arruinó» fueron sus ultimas palabras antes de de fallecer.

Fuente: Tercer Ojo