Avellaneda: Familia desesperada pide respuesta del estado

Tercer Ojo Noticias15 de junio a las 21:42 · Familia desesperada pide respuesta del estadoINCREIBLE RELATO DE UNA FAMILIA, LA ODISEA QUE TIENEN QUE SOPORTAR LAS PERSONAS CON TODOS LOS SÍNTOMAS DE COVID

Cuando el estado abandona a una familia de Piñeyro Avellaneda

Una familia de Avellaneda con su bebe de 3 meses pasa las peores de las situaciones de descuido y abandono por el sistema, hasta la llamada del personal de salud de la Municipalidad de Avellaneda le dio recomendaciones, “Él bebe no es de riesgo, solo va a sentir un cosquilleo” ese fue el diagnostico que dieron telefónicamente a padres desesperados.

Pero lo terrible lo vivieron este domingo, luego de mucho insistir llego la ambulancia del SAME que los traslado al Hospital Fiorito, le realizaron el hisopado, pero que paso? Luego de eso los enviaron a la casa teniendo todos los síntomas, pero no lo trasladaron le pidieron que se vayan como pudieran, volver a casa los 3, o era en remis, taxi o transporte público, la imprudencia de no cuidar ni a la familia y mucho menos a la sociedad.

Que está pasando? Es la pregunta que se comenzaron a hacer todos, llegará el pico, cuál será la respuesta del sistema de salud, elegirán quien vive o quién no?

Esta familia está desesperada y no tienen respuestas, solo un hisopado y en total estado de abandono.