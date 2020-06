Avellaneda: El defensor adjunto segundo del Pueblo murió de Coronavirus

Rodolfo “Rulo” Álvarez, de 59 años, falleció el martes en el sanatorio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Según relató su hijo, dirigente avellanedense, le detectaron síntomas de Covid-19 y estaba aislado desde el jueves.



El defensor adjunto segundo de Avellaneda, Rodolfo “Rulo” Álvarez, murió el martes pasado a causa del Coronavirus. El dirigente peronista tenía 59 años y estaba internado en el sanatorio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) del municipio.



Política del Sur dialogó con Mauricio Álvarez, hijo del ex dirigente, quien comentó que su padre era enfermo renal y que se sometía a diálisis con frecuencia. A raíz de esto, “le hicieron una tomografía del pecho y el jueves lo aislaron”, precisó.



“El médico me dijo que tenía síntomas de Covid y que lo iban a hisopar. Yo lo vi el viernes, hacíamos diálisis juntos porque quería estar conmigo. Ya estaba con los trajes de protección y se lo veía deteriorado. Ayer (por el martes) a la mañana nos dieron los resultados, porque se había roto la máquina del (Hospital) Fiorito, y el resultado era positivo. El martes a la noche falleció”, relató.



Si bien no están habilitados los velatorios por la cuarentena, Mauricio Álvarez contó que los restos de su padre fueron cremados y que recibió las salutaciones desde el Municipio y de los concejales, y agradeció al personal de salud que trató a su padre en sus últimos momentos.



“Rulo” Álvarez militó desde joven en el peronismo. En su juventud estuvo en la organización Montoneros.



En sus años de militancia trabajó junto a los intendentes del justicialismo de Avellaneda Herminio Iglesias y Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera, y en sus últimos años, junto a Jorge Ferraresi.



A finales de los 90, acompañando al hoy concejal Armando Bertolotto, pasó por el armado que tuvo el ex senador Ramón “Palito” Ortega. Más cerca en el tiempo, incursionó en el Frente Renovador cuando para las legislativas del 2013 enfrentó al Frente para la Victoria. En esos comicios fue electo concejal suplente.



En 2015 fue electo defensor del Pueblo adjunto, secundando a Wildo Roa, que falleció al año siguiente. Cuando se eligió a María Laura Garibaldi, volvió a ser designado para el mismo cargo.



Para la elección de defensor del Pueblo de 2019, Álvarez fue votado como adjunto segundo -puesto que fue creado en esa oportunidad- acompañando al ex concejal Daniel García y al radical Rodrigo Galetovich.

