Avellaneda: Denuncian que el municipio intenta ocultar una muerte en la pileta del Delfo Cabrera

El relato de la madre del menor en las redes sociales:

Carta abierta de la madre del joven fallecido

Miren esta foto es mi hijo se llamaba Leandro Sebastián Sotelo tenia 15 años iba al Envión en el Delfo Cabrera me lo devolvieron en un cajón el comisario nos dijo que murió de un paro cardíaco que tenia el corazón crecido y el como sabia si recién al otro día le realizaban la autopsia y los chicos amigos de el que estuvieron en ese momento nos dijeron que se ahogo que se había caído a la pileta y donde se encontraban los coordinadores el bañero que el tendría que haber estado ahí, nunca hubo una ambulancia en ese predio habiendo tantos chicos que van al Envión a la colonia tantos chiquitos que van a la colonia con que tranquilidad lo podes mandar después de lo que le sucedió a mi hijo y nadie se hace responsable .nadie los cuida por lo visto no les interesa nada quieren tapar todo .nadie se acerco a darme una explicación total ellos como si nada siguen con las actividades no les importa la vida de nadie dense cuenta por lo que me sucedió a mi me lo entregaron muerto a mi hijo y a mi me mataron mi familia destrozada por favor no lo envíen a sus hijos a ese lugar piensen en sus hijos .yo soy un ejemplo de lo que les puede suceder cuiden a sus hijos