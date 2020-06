Avellaneda: Decenas de docentes no cobran su sueldo desde hace tres meses

«Hay compañeros que se encuentran en situaciones extremas», advirtió una de las docentes afectadas.

Unos 30 docentes que dependen de la Dirección de Enseñanza Artística de Avellaneda no cobran su sueldo desde hace ya tres meses. El 5 de marzo asumieron su cargo “de manera legal, legítima y con puntaje” pero desde el 30 de ese mes no cobra.. “Exigimos la inmediata respuesta del director de Enseñanza Artística Gonzalo Vázquez Flores, de la secretaria de Cultura y Promoción de las Artes Victoria Onetto y del intendente Jorge Ferraresi“, reclaman.

“No respetan el Estatuto del Docente Municipal y se desentienden del Decreto del gobierno que prohíbe despidos en este tiempo de Covid-19″, advirtió una de las docentes afectadas, Susana Galíndez. “Hemos elevado el reclamo por la vía administrativa formal ante el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA) pero no hubo respuesta alguna. Se elevó entonces una denuncia al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires donde ya hay un expediente abierto”, apuntó.

Además, la educadora remarcó que ese 5 de marzo se tomaron 220 cargos y alrededor de 30 docentes que obtuvieron cargos, en su mayoría del Instituto Municipal de Educación por el Arte (IMEPA), no están cobrando mientras que los otros compañeros sí. “No tenemos noticias de por qué pero en estos últimos días hubo noticias fuera de lo formal: que desde la Dirección de Artística o la Secretaría de Educación y Promoción de las Artes dijeron que no íbamos a cobrar”. “Pero siempre es de un modo verbal y no escrito, ni tampoco está fundamentado”, criticó Galíndez.

El 31 de mayo se completaron tres meses sin salarios. “Hay compañeros y compañeras que se encuentran en situaciones extremas porque esta es es su fuente fundamental de ingresos y son sostén de familia”, detalló. Y amplió: “El gobierno municipal también despidió a 27 trabajadores docentes pero por fruto de la lucha fueron reincorporados. Nosotros todavía no sabemos en qué situación nos encontramos”. “Bronca da tener la designación en mano con la firma de Vázquez Flores, quien se encontraba presente en el acto público y hoy nos ignora”.