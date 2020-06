Avellaneda: Comercios siguen violando la cuarentena y el distanciamiento social

Cuando se ha decretado una nueva extensión de la cuarentena por el aumento de contagios, que no solo tiene un riesgo por el COVID-19, sino que la irresponsabilidad de algunos perjudica el sistema de salud.

Antes de seguir con la nota le recomiendo a los lectores que hagan el esfuerzo de ser objetivos, porque si hay algo que ha hecho la cuarentena es marcar aún más la grieta política sino las opiniones subjetivas, mientras que algunos critican a los peluqueros que abrieron a pesar de no estar habilitados, no les pareció mal que lo hayan hecho los gimnasios y menos si son clientes del lugar, hay que entender de una buena vez que no se trata de unos sí y otros no, sino de cumplir lo que se ordena, así funcionan los países desarrollados que tanto admiran algunos.

La falta de compromiso político, donde sabiendo que el argentino cuestiona todo y que no iban a alcanzar los fiscales y jueces para sancionar los incumplimientos al Decreto 297/20, se dejó al libre albedrío el cumplimiento de la cuarentena y así nos fue.

Es ridículo los argumentos de que los peluqueros abrieron o atendieron en una especie de clandestinidad por hambre, porque es una de la profesiones más redituables, quien diga lo contrario es un ignorante y vago porque con solo sacar unas simples cuentas del precio del corte, de los costos del color y vas sumando lavado y tratamientos te das cuenta que ninguno es pobre, salvo tenga algún vicio.

Si es por justificar, tal vez el tema de los gimnasios es más complicado, pero están dentro de los rubros con menos inversión y rápida recuperación de la inversión inicial, aunque es cierto que la crisis los afecto aún antes de la cuarentena, aún así, nada justifica que si estás en falta de burles de los vecinos.

Barbería Los Clásicos de Gerli

El local de la barbería Los Clásicos se encuentra sobre la calle De La Serna al 1153, si bien en un principio habían pegado en la persiana un cartel con un número de WhatsApp para turnos, luego fueron varias las veces que los vecinos vieron la puerta de la persiana abierta y el ingreso de gente. Este tipo de actividades a la fecha no se encuentran habilitadas por el Municipio de Avellaneda, en el ámbito del AMBA, ni en CABA.

Barbería Las Caribeña

Es un local que se construyó curiosamente durante la cuarentena, a pesar de que es una calle transitada por donde pasa incluso el colectivo de la línea 10, el local de la calle Estanislao del Campo y Antafogasta, no solo incumple la cuarentena al abrir sus puertas, lo hace sin esconderse, para que se vea que no le importa cumplir ningún protocolo. Esto es responsabilidad del municipio de Avellaneda.

Gimnasio Nova de Gerli

Una publicación de estos días del gimnasio me recordó la polémica del lugar con algunos vecinos que molestos denunciaban en las redes sociales el incumplimiento de la cuarentena y el distanciamiento social, por entonces una de las instructoras del gimnasio respondía con fuerza a las denuncias y en la página de Facebook del gimnasio eran duros para responder, pero a la vez, se les escapaban algunas incoherencias, como es el hecho de que ellos mismos publiquen una captura de conversación por WhatsApp con una clienta a la que destacaban como que entendió todo, allí, reconocían que «con carpa» había clases personalizadas, actividad que tampoco se encuentra habilitada, es decir, antes de ofenderte con los vecinos y hacer publicaciones provocadoras, fijate de no estar en falta, porque en realidad corresponde la clausura y sanción por violar el Decreto y los Art. 205 y 239 C.P . El gimnasio NOVA funciona en Av. Lacarra 1583, sobre la sucursal del Banco Francés.

Salón Unisex Ly

Salón peluquería, ubicada en Heredia 1676, Gerli, fue una de las primeras peluquerías en violar la cuarentena, atiende con persiana baja y puerta cerrada, pero los clientes saben que pueden golpear la persiana porque no están los candados puestos, preferiblemente da turnos por WhatsApp y para los que dicen que por ser una mujer sola en un local chico se sorprenderían de saber que de pobre no tiene nada, aunque ese no sea el problema, sino la terca actitud de desafiar todo consejo, cuando se le explicó los motivos de cuidarse su excusa fue que tiene clientas que trabajan en hospitales y no es tan grave??, y una clienta es secretario del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y le dijo que no le de bola a lo de las sanciones que no pasa nada, bueno, la memoria me recuerda a dos casos de familiares de clientes con fiebre y otros síntomas, más el político que falleció según su hijo y los médicos de COVID, pero según la peluquera se murió por ser un paciente de riesgo y viejo, recordándome que me cuide porque podía terminar igual, ya que yo ya soy una persona mayor, motivo por el cual me preocupan más los que no cumplen, no por ellos sino por el resto de los ciudadanos.

El salón se encuentra a 15 metros de la base de la Policía Local y de Los Cuidadores Ciudadanos, sí esos que deben controlar los comercios y el cumplimiento de las normas, ah pero claro, algunos son clientes y otros no saben quien atiende en el lugar.

En este caso el responsable es el Estado por la falta de controles, la señora viaja de Quilmes a Avellaneda sin ser un trabajador esencial, en los meses transcurridos ha trabajado de martes a sábado sin problemas, hasta esto tenía el mejor de los conceptos de ella, pero dudo de quien se muestra simpática con los clientes, pero no los cuida desde la salud, no hubiera señalado su irresponsabilidad si por lo menos tuviera protocolos seguros, en su actividad no alcanzan barbijos, guantes y el Lisoform no sirve para nada, lo correcto es el mismo protocolo que siguen los odontólogos.

Parrilla en Crisólogo Larralde y Elizalde

A pesar de las denuncias y reclamos de los vecinos, las clausuras duran solo unas horas, en el lugar no solo permiten el ingreso de algunos conocidos, sino que trabajan preparando la comida sin respetar protocolos mínimos de higiene, mucho menos de COVID, descartan los desechos en el boulevard al llegar la noche y entre sus clientes se suelen ver policías en servicio que pasan y estacionan las patrullas.

De más está aclarar que el lugar no reúne los requisitos mínimos para estar habilitado, por el lugar pasan cientos de funcionarios a diario pero …

La falta de CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA

Lo pongo en mayúsculas porque creo que el gobierno no ha informado correctamente y muchos se enojan porque dicen que el virus mata menos gente que una gripe, lo cual es cierto, nadie inteligente puede decir que es un sinónimo de contagio y muerte, pero sí, es un medio muy eficaz para contagiar y SATURAR el sistema de salud.

Entonces mis estimados IGNORANTES, ustedes los que se creen pícaros porque dicen que les mienten, en realidad les han explicado mal el problema que el virus causa en el sistema de salud.

Hoy casi no hay camas disponibles en terapia en el sistema de salud privado y se acerca a una situación similar el sistema de salud pública.

Supongamos, que usted, el que va al gim, que sabe que tiene una gran capacidad pulmonar, que sus defensas y el sistema inmunológico funciona al 100% tiene un accidente que requiera de una internación en terapia, va a terminar en un box de guardia a la espera si es que el destino lo permite encuentren o se desocupe una cama.

Hay que ser responsables no por los contagios igual muerte, sino por los contagios igual saturación de camas.

Hoy en Avellaneda, Lanús, Quilmes y Lomas de Zamora, los hospitales están al borde del colapso, las estadísticas que informan los municipios están demoradas en los números de contagios reales, ustedes sigan burlándose y pensando que solo se mueren los mayores o con enfermedades preexistentes, les aseguro que voy a ser el primero en recordarles las burlas de hoy.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw