Asunto: Se suman contenidos a Seguimos Educando

El programa «Seguimos Educando», desarrollado por el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, emitirá a partir del miércoles 1° de abril, 14 horas diarias de contenidos televisivos y 7 horas diarias de radio para todos los niveles educativos, producidos especialmente.

El programa también contará con 9 cuadernos de distribución gratuita que serán entregados a aquellos estudiantes que no accedan a la tecnología o no posean conectividad. Los mismos ofrecerán recursos divididos por niveles con el fin de mantener el contacto con la escuela, los conocimientos y el aprendizaje.

El material elaborado consta de dos cuadernos para nivel inicial, cuatro para nivel primario, dos para secundario y uno para toda a familia.

En este sentido el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, remarcó: «Hoy estamos poniendo en marcha la segunda etapa de Seguimos Educando, con un portal renovado, con más contenido audiovisual y con 9 cuadernillos que llegarán a quienes no tienen acceso a internet. Creemos que es fundamental en esta etapa llegar a todos los estudiantes del país.» Asimismo explicó: «Sabemos que el rol de las maestras, maestros y profesores es irreemplazable pero hoy necesitamos generar un acompañamiento que no profundice las desigualdades y que mantenga los vínculos entre docentes y estudiantes».

Se pone en marcha así la segunda etapa del programa, para que durante la suspensión de clases presenciales no se interrumpa el proceso de aprendizaje, continuando con la enseñanza virtual y la difusión de materiales y contenidos.

Cada segmento contará con la presencia de un docente y un conductor (periodista, artista, científico), además de la difusión de materiales didácticos, tanto en audio (radio) como en video (televisión). Programación de televisión En la Televisión Pública se podrá ver:

– Nivel Inicial – Lunes a viernes de 9 a 11 horas- Primer Grado – Lunes a viernes de 14 a 16 horas-

Segundo y Tercer Grado – Lunes a viernes de 16 a 18 horas Paka Paka: – Cuarto y Quinto Grado – Lunes a viernes de 10 a 12 horas- Segundo y Tercer Grado – Lunes a viernes de 8 a 10 * horas-

Nivel Inicial – Lunes a viernes de 14 a 16 * horas-

Primer Grado – Lunes a viernes de 16 a 18 * horas * Repeticiones del día anterior Canal Encuentro: –

Sexto y Séptimo Grado – Lunes a viernes de 9 a 11 horas-

Secundaria Básica – Lunes a viernes de 11 a 13 horas-

Secundaria Orientada – Lunes a viernes de 14 a 16 horas

Entre los conductores de televisión se encuentran Ángela Lerena, Los Cazurros, Sol Canesa, Dario Sztanjraiber, Diego Iglesias, Carolina Molini, Emiliano Larrea, Magalí Sánchez, Mauricio Vila y Agustina Balbi. Las emisiones se estrenarán en los canales públicos del Estado Nacional y luego serán emitidos por canales privados, provinciales, universitarios, cooperativos y comunitarios que se comprometieron para contribuir con el mayor alcance territorial posible a esta iniciativa. Programación de radio Radio Nacional y sus 49 filiales en todo el país emitirán las siete horas diarias de la programación educativa, en tres bloques: por la mañana de 8 a 11 horas, por la tarde de 15 a 18 horas y por la noche de 21 a 22 horas. Cada uno de los siete niveles educativos contará con una hora de programación. Entre los conductores que tendrán a cargo los programas de radio están Gonzalo Bonadeo, Agustina Díaz, Monchi Balestra, Luciana Geuna, Cecilio Flemati, Florencia Halfon y Gisela Busaniche. Radio Nacional Buenos Aires será el centro de distribución de los programas para todas las emisoras privadas, provinciales, universitarias, cooperativas y comunitarias del país. Además, la agencia de noticias Télam, a través de su servicio de radio, también emitirá los programas para sus abonados en todo el territorio nacional.