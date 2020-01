Asunto: En febrero llega la 8º edición del Festival Temporada Alta en TIMBRe4

12 espectáculos internacionales y 6 actividades especiales formarán parte de la octava edición del Festival Temporada Alta en TIMBRe4 Organizado por TIMBRe4 y el Festival Temporada Alta de Girona (festival de artes escénicas que se celebra en las ciudades de Girona y Salt durante los meses de octubre, noviembre y diciembre), del 5 al 16 de febrero, se realizará en TIMBRe4 la 8ª edición consecutiva del Festival Temporada Alta en Buenos Aires (TABA). En esta nueva edición, se presentarán 12 espectáculos internacionales, con obras de España, Uruguay, Chile, México, Perú, Francia y Venezuela y habrá seis actividades especiales que incluyen: música, mesas de conversación, workshop y el Torneo de dramaturgia transatlántico.



«Ocho puentes que hicieron historia. El festival es uno de los proyectos que más orgullo me provoca, en la marea de tareas que desarrollamos en TIMBRe4. Es una locura, inimaginable y titánico. Pero cada año, cuando veo los puentes que se construyen, los vínculos que se desarrollan y perduran, las presentaciones entre artistas y espectadores que generaron nuevas corrientes de estímulo que nos hicieron crecer a todos, tengo la certeza de que tiene sentido. Los esperamos en estas semanas en las que timbre se llena de risa y calidez. Verano teatral que nos hace sentir vivos.» Claudio Tolcachir



TABA 2020, contará con la presencia de la actriz catalana Elisabet Casanovas (Tania en la serie Merlí), quien visita por primera vez Argentina con la pieza Kassandra, de Sergio Blanco y con dirección de Sergi Belbel. Casanovas, construye un juego de máscaras fascinante para adentrarse en el doloroso terreno de las violencias silenciadas.



La grilla catalana continúa con A.K.A. (Also Known As), el último fenómeno teatral surgido en el off de Barcelona, ganadora de dos Premios Max. Interpretada por Albert Salazar, con dramaturgia de Daniel J. Meyer y con dirección de Montse Rodríguez Clusella, nos acercan un teatro comprometido sobre el racismo, la identidad, las redes sociales, la importancia de los amigos y del primer amor.



Otra de las propuestas que llega desde España es: Hasta agotar existencias (Ensayando para que la muerte de mi madre no me pille desprevenida). Valiéndose de recursos narrativos y visuales, la autora e intérprete catalana Verónica Navas Ramírez reflexiona sobre las relaciones entre madre e hija, la herencia social y de género, los clichés, los anhelos y el lenguaje en la construcción identitaria de una misma.



TABA 2020, volverá a contar con la presencia del titiritero español Javier Aranda, esta vez con la obra Parias. Un espectáculo de títeres para adultos que conmueve y reflexiona. En Parias, los títeres son el símbolo brillante de la degradación y la marginación del ser humano; sus historias despiertan emociones que nos hacen tomar consciencia de que estamos vivos.



Chile, estará presente con tres propuestas escénicas. Carnaval, con dramaturgia y dirección de Trinidad González. Una obra que reflexiona sobre la niñez y las distintas situaciones de violencia e injusticia que afectan a esta población alrededor de todo el mundo. También desde Chile llegará: Amanecerá con escombros sobre el suelo. Una obra de teatro documental y biográfico que pone en escena a cinco sobrevivientes del Terremoto ocurrido en Chile en el año 2010 (27F).



El taller, de Nona Fernández, completa la tercera propuesta chilena. Fernández debutó en la dramaturgia con esta obra inspirada en los talleres literarios que Mariana Callejas hacía en su casa de Lo Curro en los años 70, un lugar que también era cuartel de la DINA y albergaba el laboratorio de Eugenio Berrios. Una obra que, desde el grotesco, retrata la doble vida de la escritora y agente de la DINA, la ceguera generalizada y la violencia de la dictadura.



Por México, volverá la destacada Compañía Vaca 35, con la obra Josefina la gallina, puso un huevo en la cocina. El impacto que tiene el bullying durante la niñez, el reconocerse como alguien diferente, las desapariciones y asesinatos de mujeres en el norte del país, el querer bailar con toda libertad en una discoteca o el emigrar a la ciudad más grande del mundo.



Uruguay, estará presente con Terrorismo emocional. Una obra para transformar las miserias personales en algo positivo. Mudarse del lugar de la comodidad, para enfrentarse a uno mismo y crear nuevas formas de amor. La dramaturgia e interpretación está a cargo de Josefina Trías.



Desde Perú, llega Solo cosas geniales. Una experiencia de comunidad que convoca la participación del público que, junto a la actriz Norma Martínez, construye la historia de una mujer que a los 7 años empieza a hacer una lista de cosas por las que vale la pena vivir para regalársela a su madre que sufre de depresión crónica.



La 8º edición de TABA tendrá por primera vez una obra de Venezuela con Hay que tirar las vacas por el barranco. Una adaptación teatral del libro Voces del laberinto, del periodista español Ricard Ruiz Garzón, que recoge quince testimonios de pacientes aquejados de esquizofrenia y sus familiares. Escuchar a pacientes con esquizofrenia y a sus parientes a través de voces concretas.



Desde Francia, llega: Finir en beauté (Bello final). Documento escénico a modo de diario escrito a partir del día que murió la madre de Mohamed El Khatib, dramaturgo y director de escena francés de origen marroquí. El Khatib, siempre interesado en el documento como activo escénico, comenzó un trabajo de inmersión en la memoria para volver a visitar lugares y espacios de su vida. Y todos esos recuerdos cobran vida en escena, sin intermediarios entre el autor, su vida, su escritura y el público. Torneo de dramaturgia transatlántico

Los días 13, 14 y 16 de febrero, se realizará el clásico torneo de dramaturgia transatlántico en el que competirán textos de Cataluña y Argentina. En esta oportunidad, Cataluña estará representada por las dramaturgas Concha Milla y Laura Gost, ambas viajarán especialmente a Buenos Aires para participar del torneo con sus textos que son los ganadores del Torneo de Dramaturgia de Temporada Alta Girona 2019. Mientras que, Argentina estará representada por Valeria Di Toto y Benjamín Gáfaro. La entrada es libre y gratuita, con reserva previa.



Música en vivo con Tomás González, desde el otro lado de la cordillera

Con un lenguaje sencillo y letras profundas que dan cuenta de una intensa exploración por la ruta de la canción, llega el cantautor chileno Tomás González (flautista, percusionista, guitarrista y compone música para obras de teatro) para presentar una selección de canciones que provienen de un trabajo musical sostenido en el tiempo. Su música consigue estampar sus letras en un lugar protagónico mientras ensambla estilos variados, entre los que destacan ritmos con matices propios de Brasil y las tierras africanas. Miércoles 15 de febrero, 22.45 h.



Mesa de conversación 1

El público, ese otro desconocido

Una reflexión conjunta en torno a cómo se piensa en el público, los espectadores y la creación. Compañía Vaca 35, México. Modera: Sandra Commisso. Sábado 8 de febrero, 18 h.



Mesa de conversación 2

Teatro urgente: La creación escénica en un mundo roto

Diálogo sobre el valor y la urgencia del teatro en tiempos hostiles. Artistas: Trinidad González, Norma Martínez, Martín Seijo y Hugo Martínez. Modera: Macarena Trigo. Sábado 15 de febrero, 18 h.



Mesa de conversación 3

Tendencias y desafíos de la dramaturgia actual

Un espacio de diálogo e intercambio acerca de las diversas posibilidades que toma la dramaturgia en diversos escenarios internacionales junto a participantes del Torneo de dramaturgia transatlántico. Modera: Natacha Koss. Sábado 15 de febrero, 20 h.



Workshop con Norma Martínez de Perú

Ser y hacer en escena

Ser en el escenario comienza con ser en la vida. De esta premisa nace el trabajo de presencia y escucha como motor para estar vivo sobre el escenario. Confianza, compromiso emocional, aporte único y personal a la escena, imaginación, coraje, concentración y relajación, son los asuntos que se abordarán en este encuentro. La palabra, vehículo de pensamiento y belleza, será el instrumento de la acción. La actitud, valentía para trabajar en lo desconocido. Como cuando se salta al vacío. Jueves 13 de febrero, 10 h.

Del 5 al 16 de febrero en TIMBRe4

