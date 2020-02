Asunto: Domingo 16/02, se define la FMS 2020: Copa Confederaciones y Play Off

FREESTYLE MASTER SERIES

Domingo 16 de Febrero

PLAY-OFF Y COPA FEDERACIÓN El domingo 16 de febrero en el Club Museum de Buenos Aires, se llevarán a cabo el Play-Off de la FMS Argentina y la Copa Federación de la Freestyle Rap Federation (FRF). La Copa Federación. El torneo que reúne a los 16 primeros competidores del ranking de ascenso a FMS Argentina, entre los que se encuentran ZAINA, MECHA, WOLF…en donde el ganador del torneo sumará 20.000 puntos a su cuenta personal en el ranking y será decisivo para el ascenso.. El Play Off. Esta batalla definirá quién estará en la temporada 2020 de FMS Argentina, si el 8º de la liga FMS o el MC que finalice en la tercera posición del ranking de ascenso. El formato de batalla será el mismo que la liga argentina FMS y será evaluado por el mismo jurado.

Las entradas disponibles en: https://argentina.fmstickets.com/

Más info en: @fmsarg y @urbanroosters SOBRE URBAN ROOSTERS (España) The Urban Roosters es una plataforma de entretenimiento especializada en realizar competencias de rap on y offline. Somos el UFC del Rap, con nosotros un jóven puede desde aprender esta disciplina a entrenar, inscribirse a competiciones o competir con otros jovenes hasta convertirse en un profesional, que cobra un sueldo por competir en los enfrentamientos más relevantes del circuito oficial, como por ejemplo FMS. Conectamos con un nuevo público, nada fácil de alcanzar: jóvenes apasionados que cuestionan el sttus quo. Nosotros hablamos su lenguaje, somos parte de su idiosincracia y ellos son Urban Roosters. En 2019 decidimos ampliarnos a Chile y en 2020 llegamos a Perú. Así fue en 2019 y seguirá siendolo 2020

https://www.urbanroosters.com/



SOBRE CLUB MEDIA (Argentina)Es la primera compañía de entretenimiento y medios digitales en la región, cuya misión diaria es construir experiencias digitales únicas a partir del desarrollo y creación de eventos en vivo dentro del segmento joven de la industria del entretenimiento. Como parte de su plataforma de contenidos, el vertical del freestyle es uno de sus principales ejes y en el 2019, cierra esta alianza estratégica con Urban Roosters para llevar adelante las producción de las ligas FMS de Argentina y Chile. Y en 2020 seguirán de la mano abriendo camino a el género.

http://www.clubmedianetwork.com/



