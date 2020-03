Aegis viola y extorsiona a sus trabajadores a Violar la cuarentena

Aegis Argentina S.A

Cuit:30-70984936-7

Domicilio Legal: Pasaje Tupiza 3950 CABA.

Domicilio de explotación: Ingeniero Huergo 1335/ Azopardo 1350



Esta empresa no cumple con el decreto de cuarentena social preventiva obligatoria decretado por el presidente de la nación, les importa solo lucrar, no ponen ni un mínimo de empatía con nosotros los trabajadores, nuestra salud, nuestra integridad física, el bienestar de nuestras familias, en concreto nuestra vida no vale nada para ellos; nos obligó a salir de nuestras casas para buscar el «kit de trabajo» que consta únicamente de una (vincha/ headset), la computadora e internet deben correr por cuenta nuestra; aquel que no tiene computadora o internet y no pueda conseguir, inicialmente tuvimos que ir a trabajar a la empresa, hasta que uno de nuestros compañeros fue demorado, con acta y posiblemente multa que le puede estar llegando en cualquier momento; nos hizo llegar un certificado de circulación a nombre de sus clientes, diciendo que son servicios esenciales, cuando no es tarea operativa la que realizamos, no somos técnicos de Cablevisión, no somos técnicos ni de lapos/posnet, ni de prisma medios de pago, nuestra tarea es atención al cliente (reclamos y consultas), ventas. Para los casos que no conseguimos computadora y/o no contamos con internet, o somos personas dentro del grupo de riesgo (asma, diabetes, mayores de 60), nos amenaza con el descuento «. . . En ese caso entrarán al grupo de los que no cobran».



Nos extorsionan a ser cómplices involuntarios de la irresponsabilidad, muchos vivimos con personas dentro del grupo de riesgo (asmáticos, diabéticos, mayores de 60 con problemas cardiopulmonares etc.), ahora hace llegar un mensaje con un intermediario, nunca un informe oficial, que pagará los días correspondientes a marzo, hasta el cierre (25/3), por el resto de los días ni una mención y menos oficial.

A esta multinacional no le falta recursos económicos, puede perfectamente proporcionar los elementos necesarios para el teletrabajo (la notebook/ laptop con los programas instalados y funcionando, el módem USB, vincha), juntos con sus clientes (Claro, Cablevisión, Movistar, Visa medios de pago, Telecom, etc.). Y es su responsabilidad la entrega en nuestras casas.

Aegis ejerce violencia laboral haciendo llegar vía correo o Whatsapp mensajes que nos presiona/ hostiga a cualquier hora incluso pasadas las 21 horas, viola nuestra intimidad instalando sus aplicaciones en nuestras computadoras incluso celulares, y conectado a sus redes.



Trabajadores Aegis Argentina S.A.

Cuerpo de Delegados Aegis capital

Esteban Sánchez (11 2887-0435),

Natalia Romero Rios (11 6834-9499), Maruja Pauca (11 73667503), Ángeles L. Capponi (11 5965-3781), Gladys Pereyra (11 3308-6585), Gabriel Molinas (1138331102), Marcos Canales, Ivana Corso