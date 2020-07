Asociación Judicial Bonaerense: SEGURIDAD SOCIAL – «Debe garantizarse el derecho a la salud»

Ante la denuncia penal realizada por el IOMA a doce médicos platenses y la entidad que los nuclea, la AJB apoya la rescisión del convenio con la Agremiación Médica Platense y exige a la obra social que se garantice la atención médica.

En el transcurrir de la semana en curso se produjo la recisión del convenio firmado en el mes de enero de este año entre el IOMA y la Agremiación Médica Platense (AMP). Los hechos recientes muestran una relación tensa, a raíz de la denuncia penal realizada a doce médicos y a la AMP por parte de la dirección del Instituto tras advertir irregularidades en facturaciones de consultas –con falsificación de firmas de afiliados y afiliadas incluida- detectadas en diferentes auditorías realizadas. La suma de esta presunta defraudación a la obra social supera los 8 millones de pesos en el mes de marzo.

La respuesta por parte de la AMP fue una campaña cargada de falsedades. La supuesta “pamización” del sistema, la adquisición de sanatorios privados o la demora en el pago de las prestaciones no fueron más que intentos de desviar el eje de la discusión. En los hechos, la única exigencia de la AMP para continuar el diálogo con la obra social fue la reincorporación al padrón de las y los profesionales denunciados.

Esto quedó evidenciado en la reunión mantenida entre las autoridades del IOMA, el Consejo Consultivo Gremial y la AMP, donde estos últimos no pudieron sostener ninguna de las afirmaciones esbozadas mediáticamente.

Históricamente, desde la AJB venimos exigiendo la realización de auditorías por parte del IOMA en su carácter de órgano de contralor y la aplicación de sanciones a las prestadoras que no cumplan con las exigencias volcadas en los convenios que firman. La ausencia o insuficiencia de estas auditorías fue lo que permitió durante años la práctica del cobro indebido, por la cual las y los profesionales exigen al afiliado o afiliada al IOMA el pago de importes superiores a los fijados en los acuerdos con la obra social.

El monto del convenio firmado con la AMP asciende a 130 millones de pesos mensuales, lo que no permite justificación alguna para que esa institución no sea capaz siquiera -según lo manifestaron sus propias autoridades-, de controlar el cobro indebido de atenciones médicas. ¿Cuántas prestaciones podrían brindarse con semejante cantidad de dinero? No parece que la AMP tenga intenciones de cumplir el rol por el cual viene percibiendo sumas millonarias.

Frente a este escenario, la AJB comparte la decisión de rescindir el convenio con la mencionada agremiación por ser la medida más prudente en las actuales circunstancias. Es preciso mencionar que en su carácter de intermediario la Agremiación Médica Platense recibía el 7% por cada atención médica, dinero que a partir de ahora será incorporado a los honorarios que se abonarán directamente a los y las profesionales de la salud.

Asimismo, el gremio judicial exige al Directorio del IOMA que adopte las medidas necesarias para que las y los afiliados de La Plata y alrededores tengan un efectivo acceso al derecho a la salud, garantizando la atención médica correspondiente.

La AJB vuelve a reclamar la convocatoria a los gremios estatales para consensuar decisiones políticas trascendentes para nuestra obra social. El funcionamiento del sistema sanitario debe ser debatido con las y los trabajadores estatales y no con las corporaciones que entienden la salud como un negocio del que obtener beneficios en detrimento de todo el pueblo.