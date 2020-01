ANMAT prohibió un aceite de girasol, budines y alimentos orgánicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de varios productos alimenticios: budines, galletitas, cacao orgánico, aceite de nuez, aceite de girasol y un mix de especias.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), prohibió la comercialización de varios productos alimenticios: budines, galletitas, cacao orgánico, aceite de nuez, aceite de girasol y un mix de especias. Lo hizo a través de seis disposiciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

La disposición 176/2020 prohibió la comercialización del aceite 100% girasol marca «El Sol». La medida se justificó «por estar falsamente rotulado, indicar números de registro de establecimiento y de producto inexistentes».

En el primero de los productos sus rótulos “no cumplen con la normativa vigente por no consignar identificación del titular (razón social; número de RNE; dirección), denominación, identificación del lote, número del Registro Nacional de Producto Alimenticio y además figuraban leyendas y logos no autorizadas por la normativa”.

Además, señala que “carece de la autorización de establecimiento y de producto, estar falsamente rotulado y ser en consecuencia un producto ilegal».

Con respecto al segundo, sostiene que “no cumple con la normativa vigente debido a que las bayas de Goji no se encuentran contempladas en el Código Alimentario Argentino, no consigna la identificación del titular (razón social; número de RNE; dirección), identificación del lote, número de RNPA, y el rótulo posee leyendas y logos no autorizadas por la normativa”.

En tanto, la disposición 177/2020 fija la prohibición de “la comercialización en todo el territorio nacional de los productos Aceite de Nuez, PureWalnutOil, Omega 3-6-9 y vitaminas” y “Aceite de Nuez Frutado, PureFruityWalnutOil. Omega 3+6+9 y vitaminas”, ambos marca: VITA NUSS, elaborado por Nogales S.R.L., en Av. Alem 2350, La Rioja, R.N.E. N° 12000768, como así todo otro producto bajo el mencionado R.N.E., por “utilizar el símbolo de Alimento Libre de Gluten sin estar registrado como tal, resultando ser un alimento falsamente rotulado, y ser en consecuencia ilegales”.

La disposición 178/2020, establece la prohibición de “la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: Budín sabor chocolate relleno con dulce de leche y mousse sabor chocolate cubierto con baño de repostería y chips de chocolate» (nombre de fantasía: Budín Delicias, marca: Nevares), “Mini torta sabor chocolate con dulce de leche y mousse sabor a vainilla cubierta con baño de repostería”, marca Para Ti, “Galletitas dulces rellenas con dulce de membrillo”, marca: Aires de Luján, y “Galletitas dulces con membrillo”, marca: Aires de Lujan (nombre de fantasía: Pepas con membrillo).

Por último, la ANMAT prohibó la comercialización del «Mix de Especias, 7 Especias, Tridosha – Mayadevi», por no tener autorización para elaborar alimentos libres de gluten y por utilizar ese símbolo sin estar registrado.