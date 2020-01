Alfredo Cornejo y Luis Otero, ¡Que par de pájaros los dos!

Luego de que el ex presentador de noticias Luis Otero publicara alarmado en su Facebook la nota publicada en Infobae del diputado Alfredo Cornejo, titulada «La perversa justificación del narcotráfico».

Comienza el artículo el diputado Cornejo con dos párrafos netamente políticos, donde habla del narcotráfico con una liviandad y desconocimiento que son una falta de respeto para los ciudadanos y más para sus votantes que estimo votaron a estos personajes en busca de un CAMBIO.

Es el propio Cornejo con su inicio del artículo el que minimiza tácitamente el crecimiento del narcotráfico, diciendo sin dar detalles, que nuestro país como muchos de Latinoamérica han visto crecer este flagelo en los últimos años, algo así como un «abracadabra» que dice todo y no dice nada.

Es de esperar que un político, presidente de la UCR y diputado nacional, por lo menos demuestre que sabe o investigó sobre el tema del que va a generar una publicación y que no sea solo un artilugio político para ensuciar a rivales que en algunos casos han sido con sus afirmaciones tan irresponsables e impresentables como él.

Miente Cornejo cuando afirma que en los gobiernos peronistas el narcotráfico no estaba en agenda y que de alguna forma se miraba hacia otro lado, en el gobierno de Fernando De La Rúa, ya existían negocios millonarios en varias provincias que no eran otra cosa que «lavado de activos» y el corrupto de Enrique Mathov, que prometió mucho en campaña, pero poco y nada hizo por combatir la corrupción como Secretario de Seguridad de la Nación, un cargo similar al de Ministro de Seguridad que no existía en esos tiempos, esto no es una opinión personal, basta con buscar las denuncias del ex Juez Mariano Bergés, ya en ese entonces, los barras del Club Boca Juniors tenían entre sus actividades la venta de drogas y nexos con verdaderos narcotraficantes y ya daban vueltas por el club varios de los amigos de Mauricio Macri.

Parece que en esa época Cornejo no leía los diarios, no se informaba y no le interesaba el tema narcotráfico, solo así se justifica semejante pavada de que los gobiernos peronistas son los únicos que permitieron el narcotráfico.

Afirma Cornejo con datos que no explica de dónde surgen que en el período 2015-2109 se realizaron un 151% más de procedimientos antidrogas, otra afirmación ridícula y que carece de seriedad, no recuerdo y estaría bueno nos cuente el diputado cuántos líderes narcos detuvieron, porque lo que irresponsablemente llama procedimientos antidrogas suelen estar inflados y mechados con procedimientos «estadísticos» donde se secuestran supuestas sustancias, pero que nunca nos dicen finalmente si lo secuestrado era realmente droga para el mercado negro o «pescado podrido», como pasó con muchos de los operativos que se anunciaban con bombos y platillos y terminaban siendo un fiasco, así el gobierno de Mauricio Macri en la cabeza de Patricia Bullrich han tenido el recórd en secuestro de yeso, pasto orinado y sustancias mezcladas con drogas para dar positivo en reactivos de campo, pero con una pureza que era un chasco, así no se combate el narcotráfico señor Cornejo y pregúntele a la señora Patricia Bullrich por qué se negó a investigar a altos funcionarios de su cartera si realmente su lucha era genuina.

Luego Cornejo se va por las ramas y sale del narcotráfico para criticar la derogación del uso de las Taser y asegurar que las fuerzas de seguridad así quedan desprotegidas y sin reglas claras, esta opinión, es evidentemente producto de que vuelve a opinar de temas de los que no sabe nada, que subestima a los policías en lugar de defender su trabajo como dicen, ya que si un policía necesita que le den un manual de cómo actuar ante cada situación entonces hay que modificar todas las academias policiales y ser más estrictos con los requisitos de los aspirantes policiales.

Se escandaliza sin argumentos válidos por la supresión de la Subsecretaria de Lucha contra el Narcotráfico, pero no le pareció mal que el gobierno de su espacio volara el Ministerio de Salud o de Trabajo, digo, si es legítimo y legal que quien conduce pueda reestructurar, su queja es más un acting que algo coherente, no he leído que la ministra Frederic prohibiera la lucha contra el narcotráfico.

Termina derrapando mal Cornejo demostrando ser un improvisado en el tema, pero peor aún un incoherente, cuando dice, sin mencionar nuevamente a nadie, que el problema del narcotráfico según «especialistas» es la pasta base, no existe registro alguno en el mundo, de que un NARCOTRAFICANTE, se dedique a la pasta base.

Sí es cierto que la pasta base es altamente adictiva, que se consume preferentemente en las clases bajas y que tiene como muchas drogas un estrecho vínculo entre quienes consumen y quienes la venden, que son los antes llamados «dealers» y ahora para incrementar estadísticas mentirosas le dicen narcomenudeo.

Cornejo es un gran hipócrita en este artículo, porque carga culpas, miedos y estigmatiza solo para abajo, como si la droga fuera mala para los pobres que salen a robar para drogarse, pero no menciona a los verdaderos narcos que han invertido en provincia como Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Neuquén, por mencionar algunas.

Tampoco Cornejo opina sobre lo peligroso que las drogas son para quienes tienen «poder», miembros de los tres poderes de la República son más peligrosos drogados que un «pibe marginal», que nada justifica que delincan, pero entonces surge la pregunta ¿qué hicieron en estos 4 años? en qué mundo se combate la droga persiguiendo solo a los de menores recursos?.

Sí comparto que no encuentro a la fecha en Frederic un equipo de trabajo que pueda asesorar su gestión, no se puede confiar en los jefes de las fuerzas de seguridad y no cuenta con personal en su entorno capacitado y con la experiencia necesaria para una gestión buena.

Creo que en el caso del gobernador Axel Kicillof, su opinión de que en muchos barrios la necesidad llevó a que familias vivan de la droga ha sido lo más honesto que he escuchado decir a un político, pero no escuche como pregonaron los medios pagos que siguen haciendo campaña para la oposición que avalara esa realidad o la estimulara.

Señor Cornejo usted es un impresentable, opine y defenestre a los políticos de la oposición como a usted le parezca pero no use un tema tan sensible para hacer «campaña sucia» y recuerde que para mentir hay que ser inteligente.

De Luis Otero es poco lo que voy a decir, no puedo pedirle que actué como periodista porque nunca lo fue, lo suyo era leer noticias que armaban otros, los productores, acotar algo si se lo permitían, pero le falta mucha calle para opinar de algunos temas, incluso a nivel local, en Avellaneda su conocimiento de la realidad es nulo, se ha rodeado de lo peor que había dando vueltas y por no tener dignidad su «trayectoria» de ficción terminará empañada, como un tipo que venía con presencia, cámaras, aceptación, pero que terminó en un circo con piso de barro gruñiendo como los chancos, tuvo la oportunidad de levantar la imagen luego de las PASO, debió correrse o que le saquen a varios impresentables y le falto hacer una buena campaña, hace años que Avellaneda está regalada para otro jefe de gobierno, Ferraresi ha hecho muchas cosas, pero se ha equivocado en muchas otras, especialmente ha subestimado al vecino con funcionarios inútiles y maleducados, la contra cara de las obras de Ferraresi es que el municipio es un descontrol y hay barrios donde reina el libertinaje, pero de eso usted no se ha ocupado

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw