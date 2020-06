Alberto anunció la intervención de Vicentin

Desde la sala de conferencia de la Casa Rosada, el presidente de la Nación informó la «estatización» de la citada empresa. Para ello remitirá al Congreso un proyecto de ley para su expropiación de manera de permitirle afrontar la crisis financiera.

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes la intervención de la agroexportadora Vicentin como paso previo a enviar al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación. El objetivo es rescatar a la empresa, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.

En tanto, desde las 17.10 realizó una conferencia de prensa, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado, en la que informó que se «expropiará la empresa Vicentin».

Al tomar la palabra el mandatario dijo: «Hemos dispuesto una serie de medidas que tiene el propósito de rescatar a la empresa Vicentin, una empresa líder en el mercado agropecuario argentino».

«Mediante un decreto disponemos la intervención y expropiación del Grupo Vicentin. Estamos mandando al Congreso una ley de expropiación para que el Estado se haga cargo», comentó luego y añadio: «Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa, que continuarán haciendo su trabajo».



«Todos los activos de Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro» como parte de un Decreto de Necesidad y Urgencia para el rescate de la empresa agroexportadora de la que «el interventor será Gabriel Delgado», indicó el mandatario a quién calificó como «un experto en temas agropecuarios», que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista del INTA.

Luego expresó: «Vamos a declarar a la empresa de utilidad pública. Argentina necesita soberanía alimentaria. Quiero darle tranquilidad a los empleados y a los 2600 productores que operan con la entidad seguirán trabajando con ella”.



Y en esta línea manifestó que: «Estamos tomando una decisión estratégica para la economía nacional. Esto tendrá una relevancia singular post-pandemia de coronavirus».

«El propósito es mantener en pie una empresa muy importante. No estamos pensando en buscar irregularidades, sino en activar una empresa y que siga funcionando», aseguró Fernández.

En tanto sostuvo que «Vicentin está camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. Los productores agrícolas deben estar muy contentos al escuchar esta noticia».



A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el rescate del grupo cerealero Vicentín permitirá sostener su «papel central en el mercado agroindustial» y que al Estado le dará la ocasión de contar con una «empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios».

Otros detalles

El 10 de febrero pasado, la citada empresa, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones.



En total, la deuda de Vicentin es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola. Más allá de la intervención, el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal. Y se pondrá a disposición de la Justicia toda la información para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometida la empresa.



Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.

La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.